Martin pakt WK-leiding in MotoGP met vierde sprintrace-zege op rij

De zaterdag van de Grand Prix van Indonesië begon goed voor Luca Marini, die zich in de kwalificatie verzekerde van de pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag. Het was de eerste MotoGP-pole voor de Italiaan van VR46 Ducati, die in Q2 nipt afrekende met Aprilia-rijders Maverick Viñales en Aleix Espargaro. Titelkandidaat Jorge Martin moest het doen met de zesde startpositie, al bleef hij WK-leider Francesco Bagnaia daarmee wel voor. De regerend wereldkampioen van Ducati bereikte Q2 niet en belandde zo op de dertiende startpositie voor de sprintrace, die dertien ronden telde.

De start van de sprintrace verliep probleemloos, waarbij Marini kopstart pakte, voor Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Martin en de teruggevallen Espargaro. Viñales kwam echter het beste uit de tweede bocht en kon zo de leiding overnemen. Iets verder naar achteren zette Marc Marquez de aanval in op Espargaro voor de zesde positie, die hij in bocht 10 overnam. Een bocht later raakte de Honda-rijder de voorkant echter kwijt, waardoor hij de eerste uitvaller van de sprintrace werd. Martin zette daarna met succes de aanval in op Binder voor de vierde positie, waarna de Pramac-coureur de aanval opende op Quartararo. De eerste inhaalpoging in de eerste bocht van de tweede ronde mislukte nog, maar in bocht twaalf sloeg de Spanjaard alsnog toe.

Verder naar achteren moest Bagnaia toezien dat hij na de openingsronde als elfde doorkwam, maar hij profiteerde daarna van een aanvaring van Aleix Espargaro en Brad Binder. De Aprilia-coureur wilde de KTM-rijder passeren in bocht zestien, maar gleed daarbij onderuit en schepte zijn concurrent op relatief lage snelheid. Beide rijders konden verder, maar zouden achteraan het veld aansluiten. Een ronde later kreeg Bagnaia zelfs de achtste plek cadeau, nadat Jack Miller een foutje maakte en maar liefst drie posities verloor.

Martin achterhaalt leiders en boekt vijfde sprintzege van 2023

Na het passeren van Quartararo moest Martin een gaatje dichten richting Marini en Viñales, die er samen tussenuit waren geknepen. Het kostte de nummer twee in de WK-stand enkele ronden, maar in de vijfde rondgang had hij de aansluiting bij Marini helemaal gevonden. Martin liet er vervolgens geen misverstand over bestaan door in bocht tien van heel ver een succesvolle aanval in te zetten voor de tweede stek. Wel had Viñales intussen een gaatje van zo'n seconde getrokken richting de achtervolgers, waardoor Martin opnieuw voor de taak stond om een gaatje dicht te rijden. Marco Bezzecchi zette een ronde later zijn opmars eveneens voort door Quartararo te grazen te nemen voor de vierde positie.

Martin beschikte intussen over voldoende snelheid om het gat richting Viñales te dichten, al had dat deels ook te maken met het snelheidsverlies van de leider. In de negende ronde sloeg de Pramac-coureur bij de eerste de beste kans toe in bocht tien, waardoor hij de leiding overnam. Een ronde later volgde Marini het voorbeeld van Martin door de tweede stek over te nemen van Viñales, die daarna zelfs onder druk kwam te staan van Bezzecchi. De VR46-coureur deed meerdere pogingen om de Aprilia-rijder te passeren, maar hij moest tot de dertiende en laatste ronde wachten voordat hij er ook daadwerkelijk voorbij was.

Dat gebeurde op zo'n twee seconden achter Martin, die zijn zesde sprintzege van 2023 pakte en daarmee ook de leiding in het wereldkampioenschap heeft overgenomen. Bovendien bezorgde hij Ducati daarmee de constructeurstitel van 2023. VR46 kende intussen een sterke zaterdag met Marini op de tweede positie en Bezzecchi op P3. Viñales moest het uiteindelijk dus doen met de vierde positie, op vier tienden gevolgd door Quartararo. Fabio di Giannantonio leverde een keurige sprintrace af met de zesde positie als resultaat, voor Ducati-fabrieksrijders Enea Bastianini en Bagnaia op P7 en P8. Het laatste puntje viel ten deel aan Miller, die daarvoor nog afrekende met Miguel Oliveira.

Met zijn zege staat Martin nu op 328 punten, waarmee hij een voorsprong van zeven punten heeft genomen op Bagnaia. Die marge mag de Spanjaard zondag verdedigen tijdens de GP van Indonesië, die om 9.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Indonesië