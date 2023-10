In de kwalificatie voor de GP van Indonesië strandde Francesco Bagnaia al in Q1, waardoor de dertiende startpositie zijn deel is. In de zaterdagse sprintrace reed de Italiaan lange tijd achter teamgenoot Enea Bastianini, die uiteindelijk voor hem zou finishen. Beide rijders eindigden in de punten, maar toch waren er na afloop vragen waarom Ducati geen opdracht gaf aan Bastianini om Bagnaia, die nog altijd om de wereldtitel strijd, voorbij te laten. Zelf stond de regerend wereldkampioen helemaal achter de werkwijze van zijn werkgever en het uitblijven van teamorders.

"Vorig jaar had ik geen teamorders en dus hebben we die dit jaar ook niet. Vorig jaar was het dezelfde motor en streed ik om het kampioenschap. We zullen nooit dit soort teamorders hebben", zei Bagnaia na de sprintrace. "Dat is normaal, want we hebben acht coureurs met dezelfde mogelijkheid om voor de topposities te vechten. Dit is de strategie van Ducati en die accepteer ik vanaf het begin al. De enige manier waarop ik Enea had kunnen passeren, was om hem naar buiten de duwen. Dat wilde ik niet, dat is niet de manier waarop ik wil racen."

In de kwalificatie sneuvelde Bagnaia dus al in Q1, nadat nota bene Bastianini onder zijn tijd door dook en het laatste plekje in Q2 claimde. Ook suggesties dat zijn teamgenoot hem had moeten helpen om door te gaan naar Q2, wees de coureur uit Turijn van de hand. "Waarom zou je een coureur die na lange tijd terugkomt van een blessure vertellen 'verbeter je rondetijd niet, want je moet Pecco voorbijlaten'? Het is misschien lastig voor te stellen voor jullie, maar in mijn ogen is dit de normale gang van zaken in de kwalificatie. In de race is het misschien een ander verhaal", legde hij uit.

De gevolgen van de moeizame zaterdag in Indonesië zijn fors voor Bagnaia, die sinds de GP van Spanje in april ranglijstaanvoerder was. Door zijn achtste plek in de korte race zag hij winnaar Jorge Martin de WK-leiding overnemen. De Pramac Ducati-coureur heeft een voorsprong van zeven punten genomen op de regerend kampioen en heeft bovendien ook een veel beter uitgangspositie voor de Grand Prix op zondag. Martin vertrekt dan vanaf de zesde positie, Bagnaia dus vanaf P13.