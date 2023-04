Marc Marquez brak zijn eerste middenhandsbeentje in de duim van zijn rechterhand bij een botsing met Miguel Oliveira tijdens de seizoensopener in Portugal eind vorige maand. De Spanjaard ging vrijwel meteen onder het mes. Sindsdien staat de Honda-coureur aan de kant en mist hij komend weekend ook de race in Jerez. Dinsdag werd de breuk opnieuw bekeken en na de scans werd hem al gauw verteld dat het nu nog te riskant is om vier weken na de crash weer op de machine te stappen. Volgens artsen is de revalidatieperiode tussen de zes en acht weken.

"Als ik meedoe, is dat omdat ik het risico wil nemen. Ik heb alles gegeven om hier te komen en hier te rijden", antwoordt de achtvoudig wereldkampioen op de vraag of hij voor veiligheid kiest gezien het blessureleed dat al sinds 2020 speelt. "Je moet het accepteren als drie medische teams je voor gek verklaren als je weer opstapt. Het grootste risico is niet eens het crashen, maar de druk op het stuur. Dat zal voor nieuwe schade zorgen, vooral omdat het een klein scheurtje is. Het is een scheurtje in het bot dat de vinger stabiliteit geeft. Die vinger is het belangrijkste, met name bij een rempunt. Het is een impact, eentje die zich elk rempunt herhaalt. Als ik het opnieuw blesseer, is de schade nog groter. Niet voor drie maanden, maar voor de rest van mijn carrière. Het is een heel belangrijke vinger. Als ik hem weer blesseer, kan dat het einde van mijn loopbaan betekenen. Het was geen lastige beslissing. Of je nou 30, 20 of 15 jaar bent... je gaat niet tegen artsen in. Zij zijn de deskundigen."

Naar aanleiding van zijn crash met Oliveira ontving de Spanjaard een dubbele long lap-penalty. Deze zou voor de race in Argentinië gelden, maar daar was Marquez niet aanwezig. De stewards pasten het document zodanig aan, dat hij in de eerstvolgende race de straf zou moeten inlossen. Honda was niet gediend van die wijziging en ging in beroep. De zaak werd voorgelegd aan het hof van beroep van de FIM, dat de straf opschortte totdat er een oplossing is gevonden.

"Om eerlijk te zijn volg ik het allemaal niet zo", zegt Marquez. "Ik kreeg die zondag in Portugal een straf en was het daar volledig mee eens, maar ik weet niet waarom ze uiteindelijk twee dagen later de zaken veranderden. Het team besloot vervolgens in beroep te gaan, maar als je geblesseerd bent dan denk je niet over dat soort dingen na. Helemaal niet als er gezegd wordt dat je er zes tot acht weken uit ligt. De ergste straf voor een coureur is een blessure en vervolgens drie wedstrijden missen. Het team zet het hoger beroep door. Normaal gesproken ga je akkoord met de straf, zet je je handtekening en is het die straf. Het moet dan niet ineens iets anders worden."

Marquez hoopt volgende maand in Frankrijk weer van de partij te zijn, maar zegt dat dit nog niet helemaal zeker is.