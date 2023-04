Honda krijgt uitstel van executie in zaak Marc Marquez

Marc Marquez botste in de MotoGP-seizoensopener in Portugal op een nogal lompe manier tegen RNF Aprilia-coureur Miguel Oliveira. De stewards gaven de Spaanse coureur een dubbele long lap-penalty als straf, die hij zou moeten inlossen tijdens de Grand Prix van Argentinië. Door een blessure deed Marquez niet mee aan de race aldaar, waarna de FIM besloot het document van zijn straf aan te passen. Hierdoor zou Marquez de straf moeten inlossen in de eerstvolgende race waaraan hij deelneemt, al is hij er komend weekend in de Verenigde Staten opnieuw niet bij.

Repsol Honda vond de wijziging van het document in strijd met de regels en tekende beroep aan bij de stewards, die dat hebben doorgezet naar het hof van beroep van de FIM. Op donderdag heeft het hof van beroep echter besloten de uitvoering van de straf op te schorten. De straf is opgeschort totdat het hof een definitieve uitspraak heeft gedaan. Mocht Marquez terugkeren in Spanje en er nog geen uitspraak gedaan zijn, dan hoeft hij de straf niet in te lossen. Wordt er wel een uitspraak gedaan, dan moet hij deze wél inlossen.

Honda heeft om uitstel van executie gevraagd omdat het van mening is dat het bewijs heeft geleverd dat het beroep kan laten slagen. Het Japanse merk voerde aan dat dit uitstel van executie nuttig is om onherstelbare schade voor het wereldkampioenschap van 2023 tegen te gaan en dat het belang van de rijder voor wat betreft de onherstelbare schade zwaarder weegt dan het belang van de FIM-zaak. Het hof van beroep vond het uitstel van executie noodzakelijk om de door Honda geleverde bewijzen in hoger beroep te onderzoeken.