Marc Marquez langer aan de kant, Honda wijst vervanger aan

Bij de crash in de openingsrace van het MotoGP-seizoen 2023 liep Marc Marquez een breuk in zijn middenhandsbeentje op. Hoewel de Spanjaard inmiddels al vier weken geleden geopereerd werd, is het herstel nog altijd niet voldoende afgerond. Zijn werkgever Honda liet in een statement weten: “Marc Marquez heeft in het Ruber Internacional Hospital een medische check ondergaan. De klinische en radiologische voortgang werd als positief beschouwd, maar vanwege de aard van de breuk en de verstreken tijd heeft het medische team onder leiding van Dr. Roger de Oña samen met Marquez besloten om zijn herstel en voorbereiding de komende weken voort te zetten en voor zijn mogelijke terugkeer in te zetten op de Franse GP, 12-14 mei.”

De veelvoudig wereldkampioen is uiteraard teleurgesteld over het feit dat hij nog niet kan racen, maar zet in op een volledig herstel voordat hij weer op een MotoGP-machine stapt: “Gisteren hebben we een CT-scan ondergaan. Ook al verloopt het herstel voorspoedig, het bot is nog niet volledig geheeld. Het was risicovol om in Jerez te gaan racen. Samen met het medisch team hebben we besloten om geen risico te nemen, nog twee weken langer te wachten en in Le Mans terug te keren. Ik vind het enorm jammer dat ik de Spaanse GP moet missen. Het is altijd een speciale race vanwege de sfeer, en het is mijn thuisrace. Ik ga verder met mijn herstel en hoop zo snel mogelijk terug te keren.”

Honda heeft aangekondigd dat Iker Lecuona in Jerez de la Frontera de positie van Marquez inneemt bij het fabrieksteam.