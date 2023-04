Het MotoGP-circus is na de seizoensopener in Portugal afgereisd naar Argentinië en de Verenigde Staten voor races twee en drie van het langste seizoen in de geschiedenis van de sport. Ook de race op het Circuit of the Americas van twee weken geleden draaide uit op een spektakelstuk, waarin meerdere toppers het einde van de race niet wisten te halen en Alex Rins verrassend zijn eerste zege op een Honda boekte. De Japanse fabrikant zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen, maar wist vijf van de laatste tien Spaanse Grands Prix in Jerez te winnen. De laatste twee edities vielen echter ten prooi aan Ducati, dat eerst Jack Miller en afgelopen jaar Francesco Bagnaia zag zegevieren.

Bagnaia opende het seizoen als regerend wereldkampioen nog met een overwinning in Portimão, maar haalde daarna in Argentinië en de Verenigde Staten de finish niet door valpartijen. Het gevolg is dat VR46 Ducati-rijder Marco Bezzecchi nog altijd aan de leiding gaat in het kampioenschap, terwijl Rins na zijn zege is opgeklommen naar de derde plek. Houdt de jonge Italiaan dit weekend opnieuw stand, of weten zijn naaste achtervolgers hem te achterhalen?

Hoe laat is MotoGP op tv: kwalificatie Grand Prix van Spanje

Datum: zaterdag 29 april 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 10.45 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Spanje op het Circuito de Jerez vindt plaats op zaterdag 29 april 2023. De sessie is live te zien bij Ziggo Sport, dat de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland in handen heeft. De uitzending op zaterdag begint om 08.35 uur met de derde vrije training van Moto3, Moto2 en MotoGP. Vervolgens wordt er uitgebreid voorbeschouwd op de MotoGP-kwalificatie, waarvan de live-uitzending om 10.45 uur begint. De kwalificatie wordt uitgezonden op het open kanaal van Ziggo Sport, waardoor klanten van kabelaar Ziggo de actie gratis kunnen volgen. Wie geen abonnement bij Ziggo heeft, moet het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen om de sessie te kunnen volgen. Hiermee is de actie live te volgen via Ziggo Sport Select, waar ook Moto2 en Moto3 worden uitgezonden. Het commentaar bij de MotoGP-actie wordt verzorgd door Frank Weeink en Barry Veneman.

Hoe laat is MotoGP op tv: sprintrace Grand Prix van Spanje

Datum: zaterdag 29 april 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 14.30 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

De sprintrace van de MotoGP in Spanje wordt ook op zaterdag 29 april 2023 afgewerkt. De korte race in Jerez begint om 15.00 uur en wordt live uitgezonden door Ziggo. Om 14.30 uur begint de uitzending met een uitgebreide voorbeschouwing, waarna vlak voor 15.00 uur geschakeld wordt naar de live-actie. Ook bij de sprintrace zijn Frank Weeink en Barry Veneman de commentatoren van dienst. Voor klanten van Ziggo is de MotoGP Sprint live te volgen via het open kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen en in te schakelen op Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Tijdschema Grand Prix van Spanje in Jerez

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 28 april 10.45u - 11.30u Tweede vrije training Vrijdag 28 april 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 29 april 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 april 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 april 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 29 april 15.00u Warm-up Zondag 30 april 10.45u - 10.55u Grand Prix van Spanje Zondag 30 april 15.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De kwalificatie en sprintrace voor de Grand Prix van Spanje is via openbare Ziggo-kanaal te zien. Voor Ziggo-klanten zijn beide sessies dus gratis te zien. Voor klanten van andere providers als KPN en T-Mobile zit de MotoGP-actie achter de betaalmuur. Om de kwalificatie en de sprintrace via Ziggo Sport Select te kijken, is een Ziggo Sport Totaal-pakket nodig. Dit abonnement kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot diverse extra sportzenders. Buiten MotoGP kijk je hier ook naar de actie van Moto2 en Moto3, evenals racekampioenschappen als Formule E, NASCAR en IndyCar.

MotoGP kijken met de Videopass

Het beste alternatief voor Ziggo is de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de sport, waar alle actie van alle raceweekends te zien is. Een jaarabonnement kost zo’n 140 euro. Het commentaar wordt verzorgd door Engelstalige experts, het is niet mogelijk om naar Nederlandse commentatoren te luisteren. Naast MotoGP, Moto2 en Moto3 krijg je toegang tot extra content, zoals documentaires over historische gebeurtenissen en coureurs, interviews en persconferenties.