Dani Pedrosa verrast met snelste tijd in eerste training GP van Spanje

Na twee overzeese races keert het MotoGP-circus dit weekend terug op Europese bodem. De rijders werden welkom geheten door een heerlijk zonnetje op het Circuito de Jerez - Angel Nieto. Zodra het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, doken de rijders naar buiten voor de eerste serie snelle runs. Toen de eerste stofwolken na een handvol ronden waren opgetrokken, prijkte de naam van Miguel Oliveira bovenaan de tussenstand. De Aprilia-rijder klokte een 1.37.976 en was daarmee nipt sneller dan merkgenoot Aleix Espargaro. Fabio Quartararo en Jack Miller volgden op korte achterstand, voor de derde Aprilia van Maverick Viñales.

Na de eerste serie snelle runs meldden de rijders zich in de pits voor de eerste aanpassingen, waarna de focus ging op langere runs en het vinden van een goede afstelling voor de races. Wie nog wel een sterke tijd noteerde was Takaaki Nakagami, die zich halfweg de sessie keurig op de tweede plaats meldde. Dat was het sein voor meer rijders om weer op jacht te gaan naar snelle tijden. Dani Pedrosa maakte indruk met een 1.37.810, goed voor de snelste tijd. Jorge Martin meldde zich kort daarna op de tweede plaats op ruim een tiende achterstand. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia verbeterde zich wel enigszins, maar kwam op dat moment niet verder dan P9. WK-leider Marco Bezzecchi moest het met nog een kwartier te gaan doen met P14.

Met zeven minuten op de klok gingen de rijders er nog eenmaal goed voor zitten. Nakagami dook met soft-soft als eerste onder de tijd van Pedrosa en ging naar P1. Lang kon hij daar niet van genieten, want Johann Zarco nam de eerste plaats al snel over met een 1.37.432. Nakagami herstelde de rangorde met een nieuwe toptijd, voor de Aprilia van Espargaro. In de laatste seconden klom Martin nog naar de beste tijd, ruim twee tienden sneller dan Nakagami. Luca Marini werkte zich op naar de derde stek. Het slotakkoord was echter weer voor Pedrosa, die verraste met de snelste tijd van de ochtend: een 1.36.770. De KTM-wildcardrijder verraste daarmee vriend en vijand en kreeg de Spaanse fans op de banken.

Achter Pedrosa eindigde Martin op drie honderdsten als tweede, voor de sterk rijdende Nakagami. Marini en Espargaro volgden als vierde en vijfde. Brad Binder zette de fabrieks-KTM op de zesde stek, gevolgd door Alex Marquez, Miller, Bagnaia en Viñales. Bezzecchi kwam niet verder dan de veertiende tijd, op ruim negen tienden achterstand.

Volledige uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Spanje 2023