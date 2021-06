Marquez kreeg advies van MotoGP-legende Doohan: "Heel belangrijk"

Marquez en Doohan zijn de afgelopen maanden vaak met elkaar vergeleken. De beide coureurs hebben met zware blessures te maken gehad. Doohan won tussen 1994 en 1998 vijf wereldtitels in de 500cc-klasse nadat hij in 1992 zwaar ten val kwam in Assen. Hij raakte daarbij dusdanig gewond dat een amputatie op een gegeven moment zelfs aan de orde was.

Marquez keerde in april terug in de MotoGP nadat hij vorig jaar een complexe armbreuk kreeg bij een crash tijdens de Grand Prix van Spanje. Zijn aanpassing is sindsdien moeilijk verlopen. Niet vanwege de arm, maar wel vanwege de onnatuurlijke zitpositie die hij aan heeft moeten nemen als gevolg van schouderpijn. Hoewel Marquez niet wilde onthullen waar hij precies over had gesproken met Doohan, noemde hij het een belangrijk gesprek

“Ik heb de kans gehad om met Mick te praten en dat was heel interessant en belangrijk voor mij”, zei Marquez. “Misschien kan ik ooit vertellen waar we over gesproken hebben. Het was een goed gesprek, hij heeft zijn ervaringen gedeeld. Dat helpt mij en ik waardeer het dat Mick Doohan mij advies geeft. Hij is een van m’n helden en heeft in een vergelijkbare situatie gezeten. Het voelde alsof ik weer op de basisschool zat, hij zat te vertellen en ik was de leerling die aandachtig luisterde om alles in me op te nemen.”

Vrijdag voelde Marquez zich beter dan een week geleden in Mugello, al eindigde hij op de vijftiende plaats in de gecombineerde tijdenlijst. “Ik heb vandaag geprobeerd om niet te veel te denken aan m’n arm. Ik voelde wel twee of drie punten op dit circuit waar ik m’n positie aan moest passen. De bochten drie en vier, maar ook de laatste bochten zijn lastig omdat het naar beneden gaat. Aan het eind van het rechte stuk heb ik tijdens het remmen helemaal geen problemen. Ik kan remmen waar ik wil en hoef mijn stijl niet aan te passen. Maar bij onverwachte bewegingen of wanneer de motor bij het uitkomen van de bochten begint te trillen, dan heb ik niet de ultieme controle. Maar in vergelijking met de vrijdag op Mugello voelde ik me veel beter. Het resultaat is hetzelfde, maar het gevoel was toch echt beter.”