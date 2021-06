Morbidelli snelste in VT3, Rossi ten koste van Miller naar Q2

Johann Zarco ging vrijdag aan kop met een 1.39.235, maar die tijd zou in de derde vrije training geen stand houden. Naarmate er meer gereden werd op het Circuit de Barcelona-Catalunya, kwam er ook steeds meer grip op het asfalt. Dat was op de eerste dag nogal problematisch, lieten verschillende rijders weten. In de derde oefensessie ging het inderdaad sneller.

Joan Mir was zaterdagochtend de eerste die een poging deed om op te schuiven. Hij stond zestiende na de vrijdagse trainingen en dus was er werk aan de winkel. Mir verbeterde zich wel degelijk, maar dat was niet genoeg. Fabio Quartararo was als eerste zeker van een plek in Q2 toen hij met nog acht minuten te gaan een 1.38.975 klokte. Maverick Viñales volgde even later met een 1.39.352, op dat moment goed voor de tweede plaats. Even daarna verbeterde Mir zich nogmaals en schoof ook Franco Morbidelli op naar de tweede plaats. Zij waren daarmee ook veilig.

In de laatste minuten werden echter nog flink wat snelle tijden gereden. De beide KTM-mannen schoven naar voren en plaatste zich rechtstreeks. Zarco's tijd was genoeg om door te gaan, hij verbeterde zich ook niet meer in het slot. Jack Miller stond in de achterhoede en moest aan de bak. Hij kreeg gezelschap van Marc Marquez, die weer naar een goede referentie zocht. Miller noteerde de achtste tijd, een 1.39.495. Dat was op dat moment goed genoeg voor P8, Marquez kwam niet tot de top-tien. Verschillende andere coureurs schoven echter nog naar voren.

Francesco Bagnaia stoomde op naar de derde plaats, hij verwees Miller daarmee naar de negende plaats. Toen ook Valentino Rossi met een ultieme poging tot 1.39.426 kwam, zakte Miller nog een plekje. Hij viel daardoor buiten de top-tien en moet zaterdagmiddag in Q1 verschijnen.

Tot slot ging Morbidelli nog naar de eerste plaats. Hij was op dat moment al veilig, maar noteerde een 1.38.929 als slotakkoord van de derde training. Quartararo werd tweede voor Oliveira en Bagnaia met Aleix Espargaro op de vijfde plaats. Binder werd zesde voor Viñales, Mir en Rossi. Miller werd tiende, maar dat was dus niet genoeg voor plaatsing in Q2.

Zie ook: Petronas en Yamaha zoeken al naar vervanger voor Rossi

Nakagami greep ook naast een plek in de tweede kwalificatiesessie, hij werd elfde voor Pol Espargaro, Danilo Petrucci en Marc Marquez. Zarco werd vijftiende, maar hoefde dus niet meer. Hij eindigde voor teamgenoot Jorge Martin en Iker Lecuona. Alex Marquez klokte de achttiende tijd voor de Avintia Ducati-mannen Luca Marini en Enea Bastianini. Lorenzo Savadori was de hekkensluiter na een crash in de slotfase van de training.

Om 13.30 uur gaat de vierde vrije training voor de Catalaanse GP van start met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Catalonië