Team vreesde voor voortbestaan na overlijden Fausto Gresini

De tweevoudig 125cc-wereldkampioen lag een paar maanden in het ziekenhuis door het coronavirus en overleed in februari. Ondanks het overlijden van de oprichter en teambaas zette weduwe Nadia Padovani het project door. Zij ging als teameigenaar en teambaas door. Gresini werkte tot en met dit jaar samen met de Italiaanse constructeur Aprilia. Voor het eerst sinds de start van de samenwerking scoorde het team een podium met Aleix Espargaro, die op Silverstone derde werd. In Moto2 scoorde Fabio di Giannantonio nog een overwinning voor het team.

“Voor ons is 2021 een heel moeilijk jaar geweest”, zei Carlo Merlini, de directeur commercie en marketing van Gresini. “We hebben Fausto in februari verloren en dat zorgde op twee vlakken voor een gigantische leegte, emotioneel maar ook professioneel. Hij liet zo’n groot gat achter dat we enige tijd gedacht hebben dat we er niet doorheen zouden komen. Dat duurde gelukkig maar heel kort, de familie van Fausto wilde gelijk actie ondernemen. [Weduwe] Nadia wilde blijven pushen en de droom, het project en de nalatenschap van Fausto doorzetten. Nu weten we dat stoppen de andere optie was. Ik denk dat iedereen blij is dat Team Gresini nog steeds in de paddock is. De steun en hulp van iedereen in de paddock is heel belangrijk geweest. We hebben op het circuit wat mooie resultaten geboekt, Fausto zou het fantastisch gevonden hebben om Aprilia op het podium te zien. We hebben daar zeven jaar aan gewerkt. We hebben weer races gewonnen in Moto2. Ik hoop dat hij trots op ons neer kijkt en voor ons kan juichen.”

Aan de samenwerking tussen Aprilia en Gresini is met de afloop van dit seizoen een einde gekomen. Gresini Racing staat in 2022 weer als satellietteam op de grid met twee Ducati-machines. Di Giannantonio debuteert in het MotoGP-team terwijl Enea Bastianini, die van 2014 tot 2018 al voor het team reed, de overstap maakt vanuit de Avintia-formatie.

Met de komst van Gresini heeft Ducati in 2022 maar liefst acht motoren op de grid. Naast Gresini en het eigen fabrieksteam, rijden ook Pramac en VR46 met het materiaal uit Bologna.