Espargaro: "Kan me niet nog zo'n jaar veroorloven bij Honda"

Pol Espargaro maakte de vorige winter de overstap naar HRC Honda, waarmee hij het veilige KTM-nest achter zich liet. De Oostenrijkse fabrikant was net aan de winnende hand, maar Espargaro was overtuigd van zijn keuze om in Repsol Honda-kleuren te gaan rijden. De voorbereiding op het seizoen begon heel aardig, maar toen de races eenmaal begonnen was het lastig voor de Catalaan. Hij kende een wisselvallig seizoen, maar eindigde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna wel op het podium. Het was naast een pole-position zo’n beetje het enige lichtpunt.

“Door dat podium viel er natuurlijk een last van mijn schouders, maar ik zit niet bij Honda om een podium te scoren, ik wil constant dit soort resultaten behalen”, vertelde Espargaro in gesprek met Motorsport.com. “Ik had liever nog een paar vierde plaatsen aan het begin van het seizoen gepakt dan een podium zo laat in het seizoen. Het was voor mij geen obsessie om een podium te halen, voor mij is het een obsessie om elke race weer het maximale te scoren. Het scoren van een tweede plaats was mooi, een bewijs dat sommige dingen goed werken. Ik weet dat ik snel kan zijn, ik kan het wel.”

Espargaro’s keuze voor Honda was een dappere aangezien het merk er de afgelopen jaren – met uitzondering van Marc Marquez – niet best voor stond. Toen de Spanjaard ook nog geblesseerd raakte, verkeerde de Japanse constructeur helemaal in een crisis. “We hebben veel moeilijke momenten gehad, Barcelona neem ik als voorbeeld. Het was een slechte race met een crash, het was al een beroerd weekend en toen moest ik ook nog toezien hoe een KTM daar won”, vervolgde Espargaro. “Op andere circuits was het ook lastig, zeker als we geen resultaat meenamen. Ik ben niet dom, ik weet waar ik voor naar Honda kwam en ik ken de resultaten waar deze motor en deze kleuren aan herinnerd worden. Wanneer we niet aan die verwachtingen voldoen, ben ik de eerste die kritisch is.”

Wel weet Espargaro dat hij zich niet nog zo’n jaar kan veroorloven bij Honda. “Ik had graag wat vaker goed gepresteerd, maar niet elke andere coureur in mijn situatie heeft in het verleden een pole-position en een podium gehaald. Ik heb wat dat betreft wat marge. Maar dat is volgend jaar afgelopen, ik heb dan geen marge meer. Ik moet veel beter presteren dan ik nu gedaan heb.”