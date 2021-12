Miller: Ducati kan domineren met nieuwe 2022-motor

Ducati greep in 2021 maar liefst zeven overwinningen met drie verschillende coureurs. Het team prolongeerde daarmee de wereldtitel bij de constructeurs. Jack Miller won de beide races in Jerez en Le Mans, zijn fabrieks-teamgenoot Francesco Bagnaia was goed voor vier overwinningen. Pramac-rookie Jorge Martin schreef in Oostenrijk voor het eerst een MotoGP-race op zijn naam. Het winnen van het coureurskampioenschap is nog wat mist op de erelijst bij Ducati, Casey Stoner was in 2007 de eerste en laatste die wereldkampioen werd met het merk uit Bologna.

Bagnaia verklaarde vorige maand tijdens de post-season test in Jerez dat de huidige Ducati al “bijna perfect” is, hij was blij met de vorderingen die de constructeur de afgelopen seizoenen had gemaakt. Ook Miller is tevreden over het werk dat Gigi Dall’Igna en zijn engineers uitgevoerd hebben. Gevraagd of Ducati kan domineren met de nieuwe motor, verklaarde de Australiër: “Ik denk het wel. We hebben enkele problemen met de 2020-motor opgelost met de GP21, die motoren waren redelijk te vergelijken. We waren aan het eind van het seizoen erg dominant. Ik persoonlijk niet erg, maar Pecco en de andere jongens waren heel erg sterk we hebben de meeste weekenden laten zien dat we er goed voor staan. Ik denk dat we zeker nog wat dingen kunnen verbeteren, maar we hebben een goede kans [om volgend jaar te domineren].”

Bagnaia verklaarde dat Ducati dit jaar veel gedaan heeft om de GP21 verder te verfijnen en verklaarde waardoor het team dat deed: “Ik denk dat we ons hebben kunnen verbeteren omdat we dit jaar min of meer dezelfde motor hadden. Voor mij was het beter om te leren hoe ik beter kon rijden zonder dat de motor heel erg veranderde”, aldus de Italiaan. “De motor is ten opzichte van vorig jaar zeker veranderd. Maar aan het begin van het seizoen voelde ik me goed en ben ik daarmee blijven werken. Voor Jack was dat volgens mij ook zo. We hebben veel gewerkt aan dezelfde motor en doen dingen anders dan we deden, daardoor zijn we sterker geworden in het remmen en het bochtenwerk. We hebben het goed gedaan dit jaar, ook voor de engineers is het belangrijk in de ontwikkeling voor volgend jaar. Wat dat betreft hebben we dit jaar veel gedaan.”