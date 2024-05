Gresini: Behouden Marc Márquez plan A voor MotoGP-seizoen 2025

In 2023 stuntte Gresini Racing met het aantrekken van Marc Márquez voor het MotoGP-seizoen 2024. Bij de Italiaanse renstal rijdt hij dit jaar aan de zijde van zijn jongere broertje Álex Márquez en heeft in de eerste vijf raceweekenden veel indruk gemaakt. Hij is met zijn prestaties een van de topkandidaten geworden om in 2025 naar het fabrieksteam van Ducati te verkassen om de nieuwe teamgenoot van Francesco Bagnaia te worden. Gresini moet in dat geval op zoek naar een nieuwe rijder, maar dat is iets waar men niet direct van uitgaat. "We kunnen niet ontkennen dat [zowel Álex als Marc Márquez behouden] voor ons plan A is", zegt teammanager Michele Masini dan ook in gesprek met Motorsport.com.

Dat Gresini momenteel in het eerste plan uitgaat van een langer verblijf van de gebroeders Márquez, betekent niet dat het team niet aan een back-up denkt. "Je moet altijd plannen hebben en die zullen er ook altijd zijn", erkent Masini, die vervolgens benadrukt dat het de komende weken en maanden erg onrustig zal blijven op de rijdersmarkt. "Het is duidelijk dat dit een situatie is die een kettingreactie gaat veroorzaken. De toprijders zullen als eerste bewegingen maken, daarna volgt de rest van de grid."

Fabrieksmotor natuurlijke volgende stap

De gebroeders Márquez moeten het dit jaar bij Gresini stellen met de Ducati Desmosedici GP23, die vorig jaar in handen van Bagnaia goed was voor de wereldtitel. Het verkrijgen van de actueelste fabrieksmotor lijkt een voorwaarde te zijn om in ieder geval Marc Márquez te kunnen behouden in 2025, maar vooralsnog strijden vooral Pramac en VR46 om dat privilege. Toch vindt Masini dat een fabrieksmotor niet zou misstaan bij zijn werkgever.

"We hebben een contract met Ducati voor 2025. We werken heel intensief en goed samen. De relatie groeit, want dit is pas het derde jaar van de samenwerking. Gresini Racing heeft altijd de ambitie gehad om in de toekomst het referentieteam van een fabrikant te worden, maar ik weet niet of dat snel of juist pas later gaat gebeuren", aldus Masini. "We hebben veel ervaring en het krijgen van een fabrieksmotor is een natuurlijke volgende stap op onze weg."