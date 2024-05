Bagnaia crasht in zicht van de haven: "Geweldige kans verloren"

De sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Catalonië leek de kant van Francesco Bagnaia op te vallen. De regerend wereldkampioen reed bij het ingaan van de laatste ronde relatief comfortabel op kop, maar in de vijfde bocht ging het toch mis. De Ducati-rijder raakte de voorkant kwijt en zag zijn race daardoor eindigen in de grindbak, wat hem zijn derde opeenvolgende uitvalbeurt in een sprintrace opleverde. Dat deed vanzelfsprekend pijn bij Bagnaia, die niet echt kon aanwijzen wat er precies verkeerd ging. "Ik heb in de pitbox op de motor gewacht en bleef daarna een uur hangen om alles te analyseren. Als je niet helemaal begrijpt waarom je crasht, is het beter om alles te analyseren", vertelt Bagnaia.

"Het lijkt erop dat je kan crashen als je langzamer bij een bocht aankomt, terwijl je net zo hard remt. In normale omstandigheden kan dat niet, maar hier, waar het gripniveau een ramp is, kan dat wel. We moeten het analyseren en begrijpen, zodat we morgen in zo'n situatie voorzichtiger kunnen zijn", vervolgt Bagnaia. "Het gebeurt nu al drie races op rij dat we heel sterk zijn in de sprintrace, maar de finish niet halen door problemen of crashes. We hebben opnieuw een geweldige kans verloren. Ik was de snelste, ik leidde en ik reed ontspannen richting de finish, maar het was niet genoeg."

De late crash komt volgens Bagnaia niet voort uit een moment van concentratieverlies. Wel vindt hij de val curieus. "Ik was 100 procent gefocust. Ik weet hoe ik moet winnen en dit was mijn soort overwinning, want ik had alles perfect onder controle. Mijn banden waren beter, ik was sneller en ik deed alles perfect. Als je naar mijn data kijkt, is het heel curieus om in zo'n situatie een crash te zien. Het was heel vreemd dat iedere rijder die vandaag aan de leiding reed, crashte. Dat is vreemd en iets wat we voor zondag moeten begrijpen."

Binder legt schuld voor crash bij zichzelf

Zoals Bagnaia zelf al aangeeft, was hij niet de enige rijder die vanuit leidende positie tegen de vlakte ging in de sprintrace op Circuit de Barcelona-Catalunya. Het overkwam eerst Raúl Fernández, die vervolgens naar eigen zeggen "huilde als een baby". Kort daarna ging ook Brad Binder onderuit toen hij op dat moment aan de leiding lag. "Helaas raakte ik in bocht vijf de voorkant kwijt, maar ik kreeg geen enkele waarschuwing", vertelt de KTM-rijder over zijn crash. "Misschien ging ik iets meer rechtdoor dan de ronde ervoor, maar helaas zat mijn race er toen op."

Brad Binder voordat hij in de sprintrace vanuit leidende positie crashte. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

In tegenstelling tot Bagnaia heeft Binder wel een idee wat zijn crash veroorzaakte. "Ik probeerde netjes te rijden en dat had ik waarschijnlijk niet moeten doen. Het lijkt erop dat de achterkant veel minder naar buiten kwam op het moment dat ik crashte dan normaal het geval was. Dat zorgt natuurlijk voor een iets andere verdeling van het gewicht, waardoor de voorkant gewoon weggleed", waarmee de Zuid-Afrikaan de schuld bij zichzelf legt. Toch wist Binder wel iets positiefs mee te nemen uit de sprintrace in Montmeló: "Het is nooit fijn om vanuit de leiding te vallen, maar het beter om vanaf P1 te crashen dan om zoals vorige week op P15 rond te rijden."