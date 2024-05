Ronderecord Espargaró in Catalonië, Márquez en Quartararo naar Q1

Met het nieuws van het afscheid van Aleix Espargaró in gedachten werkte de MotoGP eerder vandaag de eerste vrije training voor de Grand Prix van Catalonië af. Daarin was WK-leider Jorge Martín de snelste door in de slotfase nieuwe banden te laten monteren. Nummer twee Marc Márquez deed dat niet, terwijl Brad Binder de top-drie completeerde. De gereden tijden uit VT1 betekenden echter niets toen de tweede oefensessie om 15.00 uur van start ging. Deze training beloofde een belangrijke te worden, want voor de tien snelste rijders lag een startbewijs voor Q2 klaar.

De headlines werden in de eerste fase van de training geschreven door KTM, zowel in positieve als negatieve zin. De rijders van de Oostenrijkse fabrikant begonnen met zat snelheid aan de sessie. Zo opende Jack Miller al met 1.40.153, waarna Brad Binder met zijn tweede poging met 1.39.503 meteen onder de snelste tijd van VT1 dook. Miller scherpte de snelste tijd vervolgens aan tot 1.39.212 om na tien minuten de ranglijst aan te voeren, voor Binder - die na negen minuten crashte tussen bochten 1 en 2 - en GasGas Tech3-rijder Pedro Acosta. Fabio Quartararo stond op dat moment vierde met de vernieuwde Yamaha, die hij enkele minuten later zou beschadigen door in de vijfde bocht onderuit te gaan.

Meer crashes in eerste helft van training

Binder zou zijn monteurs van KTM niet veel later nog een slechte dienst bewijzen. Na twintig minuten was hij op zijn tweede motorfiets geklommen en wilde de Zuid-Afrikaan opnieuw aanzetten voor een snelle ronde, om opnieuw te crashen in bocht 2. Het was niet de enige valpartij in deze fase van de training, want luttele minuten later werd Fabio di Giannantonio de tweede rijder die in bocht 5 door het grind tuimelde. Serieuze tijdsverbeteringen werden in dit stadium van de sessie nog niet genoteerd, waardoor het trio KTM-rijders nog altijd bovenaan stond. Ook Quartararo stond nog op een plek in Q2, evenals beide fabrieksrijders van Aprilia, Marc Márquez, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia en Jorge Martín.

Met 25 minuten te gaan meldde Márquez zich als eerste op een nieuw setje zachte banden op het asfalt, waarmee hij de strijd om de tien plekken in Q2 echt aftrapte. Daar waar de Gresini-rijder niet verder kwam dan de vijfde tijd, slaagde Maverick Viñales er wel in om een succesvolle aanval op de snelste tijd in te zetten. Met 1.39.184 nam hij de koppositie over, om die tijd meteen daarna aan te scherpen tot 1.39.121. Di Giannantonio knokte zich op zijn tweede motorfiets naar de top-drie, terwijl Álex Rins knap de vijfde positie overnam op de vernieuwde Yamaha.

Espargaró snelste, KTM collectief sterk

Zij werden met nog een kwartier te gaan echter allemaal een paar plekken terugverwezen. Eerst klokte Espargaró 1.39.031, waarna Martín zich met 1.38.879 aan het front meldde. Die tijd scherpte hij met zijn volgende poging alweer aan tot 1.38.793, waarmee hij nipt boven het ronderecord bleef. Kort daarna sloot Pramac-teamgenoot Morbidelli aan op de tweede positie, waarmee hij Bagnaia weer naar de derde plek verwees. Di Giannantonio slaagde er niet in om zich verder te verbeteren, want de VR46-rijder beleefde in bocht 9 zijn tweede crash van de sessie.

In de laatste vijf minuten verschenen vrijwel alle rijders nogmaals op de baan voor de laatste en beslissende run. Dat leverde de nodige verbeteringen op, onder meer van Espargaró. De thuisrijder noteerde met 1.38.562 een nieuw ronderecord om als snelste door te gaan naar Q2. Binder herstelde zich op een gerepareerde KTM RC16 door de tweede tijd te klokken, voor Acosta en Bagnaia. Miller maakte er drie KTM's in de top-vijf van, gevolgd door Martín, de relatief onzichtbare Enea Bastianini en Morbidelli op de plaatsen zes, zeven en acht. Rins zorgde met zijn negende tijd voor een verrassing door zich meteen voor Q2 te plaatsen, terwijl Viñales het laatste plekje opeiste.

Het houdt in dat diverse grote namen zich zaterdag om 10.50 uur in Q1 al moeten melden. Dat geldt voor Marc Márquez en zijn broertje Álex - die evenals Augusto Fernández in de slotfase nog crashte - maar ook Quartararo moet via Q1 proberen om een plekje in Q2 af te dwingen. Voordat het zover is, staat eerst echter nog de tweede en afsluitende vrije training op het programma in Montmeló. Die begint om 10.10 uur.

Uitslag training MotoGP GP van Catalonië