Aleix Espargaró kondigt MotoGP-afscheid aan

Donderdagochtend werd bekendgemaakt dat Aleix Espargaró later op de dag een speciale persconferentie zou houden. Iedere MotoGP-liefhebber wist op dat moment wat er naar buiten zou komen, en zo geschiedde: de Spaanse rijder kondigde zijn afscheid aan. Dat deed hij op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de baan waar hij afgelopen september zijn vooralsnog laatste - en misschien wel mooiste - overwinning boekte. Hij won destijds zowel de sprint als de Grand Prix tijdens zijn thuisrace. Aprilia haalde bovendien een 1-2 met Maverick Viñales op de tweede stek.

“Ik ben blij mijn afscheid als fulltime rijder aan te kondigen”, opende Espargaro. “Het zijn twintig geweldige jaren geweest in de paddock. ik ben heel blij en trots op wat we met Aprilia hebben bereikt. We hebben geschiedenis geschreven en dat zal nooit vergeten worden. Ik heb zoveel plezier gehad. We hebben een geweldige groep mensen bij elkaar verzameld. Er staat een mooi weekend te wachten, op een circuit waar ik graag rijd en waar ik snel ben. Er zijn nog heel wat races tot Valencia waarin ik competitief kan zijn.”

Espargaro is nu 34 jaar oud en staat aan de vooravond van zijn 327e Grand Prix. In 2004 maakte hij in Valencia zijn debuut op het wereldpodium, op dezelfde baan waar hij eind dit seizoen afscheid neemt. In twee decennia racete hij eerst in de 125cc, vervolgens 250cc, een jaar in de Moto2 en stapte vervolgens definitief over naar de MotoGP.

17 jaar wachten op zijn eerste zege

Over vijftien Grands Prix sluit hij dit hoofdstuk in zijn leven af. De laatste jaren was hij vooral actief als leider van het Aprilia-programma. Hij racete acht jaar voor het merk en heeft de RS-GP ontwikkeld tot de machine die het nu is, een van de beste motoren op de grid. In 2022 boekte hij eindelijk zijn eerste overwinning in de topklasse. In Argentinië, zijn 200e MotoGP-start, lukte het hem eindelijk om al zijn concurrenten te verslaan. Vorig jaar won hij in Silverstone en Barcelona. Espargaro gaat dus niet de geschiedenisboeken in vanwege zijn grote successen, maar is wel rijder met karakter die altijd hard blijft werken. Hij maakt zich ook geregeld hard voor de belangen van de rijders en zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid.

Met zijn vertrek kan Aprilia de line-up opfrissen. Er zijn veel rijders op de markt en het plekje van het merk uit Noale is populair.