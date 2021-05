Marquez topt regenachtige derde training van Franse GP

Het was weer drijfnat aan het begin van de derde vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk en daarmee was duidelijk dat er geen verbetering aan zat te komen wat betreft de tijden die op vrijdag gereden waren. De tien coureurs die zich geplaatst hadden voor Q2 stonden daarmee vast. Wel stopte het gedurende de sessie met regenen en klokten coureurs steeds snellere tijden omdat de baan opdroogde.

Marquez was de laatste die er een snelle tijd uit perste. Hij klokte een 1.40.736 en dat was goed voor de eerste plaats. Voor de Spanjaard was het de eerste keer sinds zijn terugkeer in de MotoGP dat hij weer aan kop ging in een sessie. Lorenzo Savadori maakte namens Aprilia indruk, hij werd tweede voor Pecco Bagnaia. Miguel Oliveira stond er ook goed bij, hij werd vierde voor Pol Espargaro en Johann Zarco.

Joan Mir en Alex Rins moeten beiden vanmiddag in actie komen tijdens de eerste training. De beide Suzuki-rijders eindigden in de derde training op de zevende en achtste plaats. Iker Lecuona werd ondanks een crash negende, Luca Marini maakte de top-tien compleet. Alex Marquez werd elfde voor Takaaki Nakagami en Aleix Espargaro. De kopman van Aprilia viel aan het begin van de sessie stil met een technisch probleem.

Danilo Petrucci werd veertiende voor Tito Rabat, daarachter eindigden nog wat opvallende namen. Alle Yamaha-rijders eindigden buiten de top-vijftien. Maverick Viñales was op beide drie seconden van Marquez zestiende, hij eindigde voor Franco Morbidelli. De Italiaan maakte na afloop van de sessie nog een merkwaardige val mee. In de pitstraat wilde de coureur een snelle overstap naar een andere motor oefenen, maar hij verdraaide daarbij zijn knie en viel. Hij werd door monteurs naar de stoel in de pitbox geholpen. Petronas Yamaha SRT liet enige tijd na de sessie weten dat Morbidelli fit genoeg is om te racen, maar hij is wel in behandeling bij Clinica Mobile.

Fabio Quartararo eindigde achter Enea Bastianini als negentiende. Jack Miller hield het na vijf ronden voor gezien. Hij crashte in bocht 6. Valentino Rossi en Brad Binder waren de hekkensluiters in de derde training.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag derde vrije training Grand Prix van Frankrijk