MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Frankrijk?

Voor de vierde keer dit jaar begint de MotoGP met een nieuwe WK-leider aan het raceweekend. Na Maverick Viñales, Johann Zarco en Fabio Quartararo is Francesco Bagnaia de klassementsleider bij aanvang van de Franse Grand Prix. Die positie heeft hij te danken aan zijn tweede plaats in de Grand Prix van Spanje, bijna twee weken geleden in Jerez. Die wedstrijd werd overigens gewonnen door Bagnaia's teamgenoot Jack Miller. Voor de Australiër was het pas zijn tweede overwinning in de MotoGP, maar de coureur kijkt handenwrijvend uit naar de Franse Grand Prix.

Miller werd vorig jaar niet de winnaar op het circuit van Le Mans, maar had het hele weekend uitstekende papieren. Uiteindelijk liet de techniek hem in de steek. De overwinning ging naar Danilo Petrucci. Hij is de winnaar van de laatste MotoGP-regenrace, maar zijn situatie is anno 2021 toch wel een beetje anders. In dienst van Tech3 KTM heeft de Italiaan nog maar weinig kunnen overtuigen. Ook dit weekend wordt er weer regen verwacht en dat zal zoals altijd grote invloed hebben op het verloop van de wedstrijd.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Frankrijk?

De MotoGP houdt na de terugkeer in Europa weer vast aan het vertrouwde tijdschema. De MotoGP-race staat zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De wedstrijd duurt gemiddeld zo’n 40 tot 45 minuten.

Op vrijdag begint de eerste vrije training om 9.55 uur. De sessie duurt zoals vertrouwd 45 minuten. In de middag staat de tweede vrije training om 14.10 uur op het programma. Op zaterdagochtend gaat de actie verder met de derde training, aanvangstijd is opnieuw 9.55 uur. De vierde training begint vervolgens op 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie. Het licht voor Q1 springt om 14.10 uur op groen. Rond de klok van 14.50 uur weten we dan wie op zondag van pole-position vertrekt.

De Grand Prix van Frankrijk is voor de elektrische MotoE-klasse de tweede ronde van het seizoen. Deze klasse begint zondagochtend om 10.05 uur aan de race. De Moto3-race volgt om 11.00 uur, de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder start om 12.20 uur. De MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint om 14.00 uur.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Sessie Nederlandse tijd 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Warm-up 09.20u-09.40u Race 14.00u