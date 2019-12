Quartararo gemotiveerd door 'negatief commentaar'

Quartararo kwam in 2019 als grote onbekende binnen in de MotoGP nadat hij in de vier jaar daarvoor wisselvallig presteerde in Moto3 en Moto2. Op de Yamaha M1 nam de carrière van de Fransman een vlucht. Al in zijn vierde race werd hij de jongste MotoGP-polesitter ooit, in het vervolg van het seizoen schreef hij nog eens vijf pole-positions en zeven podiumfinishes bij op zijn palmares. In het kampioenschap werd hij de best geklasseerde satellietrijder.

“Ik heb deze kans gegrepen omdat iedereen me vertelde dat ik het zitje in de MotoGP niet verdiende, ik wilde het ongelijk bewijzen”, zei Quartararo, die er niet om maalt dat hij geen overwinning heeft gepakt in zijn eerste seizoen. “Het was natuurlijk beter geweest als ik een race had gewonnen, maar vorig jaar kreeg ik nog veel commentaar dat ik niet klaar zou zijn voor de stap naar de MotoGP, dat ik ervaring tekort zou komen. Ik heb in de winter en tijdens de tests hard gewerkt en we zijn erin geslaagd zeven podiums te pakken. Ik denk dat het seizoen geslaagd is en dat we deze resultaten verdienen. Ik wil iedereen van het team bedanken voor het feit dat ze in me geloofden.”

Quartararo’s teamgenoot Franco Morbidelli sloot het seizoen af op de tiende plaats, hoewel hij in het tweede deel van het seizoen steevast in de top-zes te vinden was. “Vanaf Misano en Silverstone lukte het ons om nagenoeg elke race, afgezien van Australië, in de top-vijf te vechten. Daar ben ik blij mee”, verklaarde Morbidelli. “Met name de tweede helft van het seizoen ben ik tevreden over. Misschien ben ik wat te vaak gecrasht, maar soms heb je dat. Over het algemeen ben ik gewoon tevreden.”

Gevraagd of hij moeite had met de plotselinge opkomst van Quartararo, zei de Italiaan: “Dat is zeker moeilijk, maar dat was voor iedereen zo. Hij kwam uit het niets, scoorde goede resultaten en was sterk. Hij reed ongelooflijk snel. Dat was aan het begin wel moeilijk, maar uiteindelijk is hij ook maar gewoon een tegenstander. Hij heeft dit seizoen zijn sporen verdiend, hij is een referentie geworden. Ik werk keihard om volgend jaar goed voorbereid aan de start te komen zodat ik dan vanaf het begin kan strijden. Niet alleen tegen Fabio, maar ook tegen de rest van de grid.”

Met medewerking van Matteo Nugnes