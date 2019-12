Officieel: Zarco trekt naar Avintia Ducati

De tweevoudig Moto2-kampioen verscheurde na een teleurstellend seizoen zijn contract bij KTM. Hij stond aanvankelijk nog tot het eind van 2020 onder contract. In de laatste races van dit seizoen kwam de coureur nog in actie voor LCR Honda, waar hij de geblesseerde Takaaki Nakagami verving.

Zarco stond op pole-position de plek van Jorge Lorenzo bij het fabrieksteam in te nemen toen de Spanjaard zijn afscheid aankondigde. Dat zitje werd echter vergeven aan Moto2-kampioen Alex Marquez. Zarco werd gelinkt aan een overstap naar Avintia, maar de coureur wees die plek eerst af omdat de Spaanse renstal “geen topteam” was.

Nadat duidelijk werd dat Zarco niet naar Honda zou verkassen, stond Ducati op de stoep. Met ervaring op de KTM, Honda en Yamaha is Zarco een aantrekkelijke coureur voor een team. Ducati verlengde de verbintenis met Avintia Racing en dat team krijgt meer ondersteuning in 2020. Het was een signaal om Zarco te overtuigen van een overstap naar het team van Raul Romero. Vorige week onthulde Zarco in de Franse media dat hij inderdaad getekend had bij Ducati.

Maandag hebben Ducati en Avintia de Zarco-deal ook bevestigd. Zarco krijgt volgend seizoen de beschikking over een GP19 in Avintia-kleuren. Hij wordt teamgenoot van voormalig Moto2-kampioen Tito Rabat.