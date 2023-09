Quartararo erkent: "Was begin 2023 te arrogant bij problemen Yamaha"

Twee jaar geleden behaalde de combinatie Fabio Quartararo-Yamaha nog de wereldtitel in de MotoGP, maar anno 2023 zijn de kaarten helemaal anders geschud. Momenteel staat de fabrikant uit het Japanse Iwata samen met Honda zelfs gedeeld laatste in het kampioenschap voor constructeurs. Quartararo staat er op zijn beurt ook niet florissant voor, want de Fransman staat elfde in het WK en heeft met nog acht races voor de boeg al 198 punten achterstand op leider Francesco Bagnaia. Overwinningen bleven tot dusver ver buiten bereik en pas twee keer stond hij op het podium: hij werd derde in de GP van de Verenigde Staten en in de sprintrace in Assen eindigde hij ook op die positie.

Quartararo heeft zijn frustraties over de huidige situatie van Yamaha - en het gebrek aan ontwikkelingen - regelmatig de vrije loop gelaten sinds de start van het huidige seizoen. Inmiddels lijkt hij zich er wel bij neer te leggen en focust hij zich op het maximaliseren van ieder weekend. Na de test in Misano, waar hij eveneens verklaarde meer te verwachten van de nieuwe Yamaha-krachtbron, erkende Quartararo dat zijn houding eerder dit jaar niet goed was. "Yamaha geloofde in mij toen ik uit de Moto2 kwam. Mijn houding aan het begin van het jaar was iets arroganter dan die had moeten zijn. Natuurlijk beleven we een moeilijk moment, maar ik moet beleefd blijven", beseft de coureur uit Nice. "We willen allebei hetzelfde. Natuurlijk is het moeilijk, maar ik probeer liever kalm te blijven en met iedereen aan een betere combinatie te bouwen."

In San Marino kende Quartararo opnieuw een moeizaam raceweekend met een dertiende plek in zowel de sprintrace als de Grand Prix tot gevolg. Het gebrek aan vermogen van de Yamaha-krachtbron maakt het vrijwel onmogelijk om in te halen en dat lijkt bij de 2024-motor nog steeds het geval. Toch stelt Quartararo dat dit probleem al speelde toen hij in 2021 wereldkampioen werd. "Dat is iets wat al jarenlang een probleem is. Zelfs toen ik het kampioenschap won, zei ik aan het einde van het jaar dat we niet meer konden winnen met deze motorfiets. Vorig jaar werden we tweede en wonnen we niet. Dit jaar gaat het nog slechter."