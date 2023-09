Waarom Marquez geen Alonso-achtige sabbatical van MotoGP overweegt

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt voor Marc Marquez en Honda verre van gewenst. Tot dusver stond de Spanjaard alleen in de sprintrace in Portugal op het podium, terwijl het enige andere podium van het Japanse merk in de Verenigde Staten werd behaald met de overwinning van Alex Rins. De problemen van de achtvoudig wereldkampioen, die zes titels in de MotoGP behaalde, op de oncompetitieve Honda hebben voor een reeks geruchten over zijn toekomst gezorgd. Zo werd hij tijdens het raceweekend in Misano gelinkt met een opvallende overstap naar Gresini Ducati.

Tot dusver heeft Marquez weinig willen zeggen over dergelijke geruchten, behalve dat hij gewoon over een doorlopend contract bij Honda beschikt. De eerste test met de 2024-versie van de RC213V, afgelopen maandag in Misano, bleek echter geen enorme stap vooruit in vergelijking met de huidige motor. Na de test verklaarde Marquez drie plannen te hebben voor zijn toekomst. Een sabbatical behoort daar niet toe, legde hij dinsdag uit bij een evenement van sponsor Estrella Galicia in Spanje. "Thuisblijven zou plan D zijn, maar dat overweeg ik niet", liet Marquez optekenen. "Ik voel me gemotiveerd met veel verlangen en ik heb het niveau. Toen ik er fysiek slecht aan toe was, overwoog ik het wel. Op dit moment voel ik me echter goed, zelfs als de resultaten uitblijven."

Tegelijkertijd sloot Marquez ook uit dat hij in 2024 het voorbeeld volgt van Fernando Alonso door een jaar in een andere klasse te rijden. De tweevoudig F1-wereldkampioen deed dat in 2019 en 2020 door onder meer in het WEC en de Dakar Rally te racen, voordat hij in 2021 terugkeerde in F1 met Alpine. "Dat kan alleen gedaan worden door iemand als Fernando Alonso, die een onmenselijk talent heeft", vervolgde Marquez over de mogelijkheid voor een sabbatical. "Als een team zich in een kritieke situatie bevindt, zoekt het naar oplossingen, ongeacht die mogelijk zijn of niet. Er is een plan A, B en C of C, B en A - er is geen bepaalde volgorde."

Verkeerde instelling in eerste fase van 2023

Mentaal gezien doet de huidige situatie bij Honda het nodige met Marquez. Eerder dit seizoen maakte hij naar eigen zeggen de fout door te hard te pushen, inmiddels lijkt hij er - ook voor zijn eigen welzijn - iets meer vrede mee te hebben. "Zolang ik zevende of achtste wordt is het prima, maar het wordt gecompliceerder als ik net als in Montmeló vijftiende ben", aldus Marquez. "Je moet een basis opbouwen. In het eerste deel van het seizoen maakte ik de fout dat ik het aanvloog alsof ik voor de wereldtitel streed, maar dat was onmogelijk. Dat resulteerde in veel crashes en blessures. Op dit moment is er de toewijding om te proberen succesvol te zijn met Honda, ongeacht dat binnen één, twee of drie jaar is."