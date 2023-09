VR46 bereid buiten eigen academie te kijken voor MotoGP-rijders in 2025

Terwijl hij zelf nog als MotoGP-coureur actief was, debuteerde de renstal van Valentino Rossi in 2014 in de Moto3. Drie jaar later breidde de formatie uit met een eigen Moto2-team, om eind 2021 de stekker uit beide teams te trekken en met VR46 de overstap te maken naar de MotoGP. Daarin debuteerde het vorig jaar met Luca Marini en Marco Bezzecchi als rijdersduo en dat tweetal verdedigt ook dit jaar de eer van het team. Dat is ook volgend jaar weer het geval. Zo heeft Bezzecchi interesse van en een fabriekszitje bij Pramac Ducati afgewezen, terwijl Marini recent ook zijn contract verlengde.

Teammanager Uccio Salucci werkt graag samen met beide VR46-coureurs, maar toch hoopt hij dat de samenwerking met Bezzecchi eind 2024 ten einde komt. "Ik wilde een eenjarig contract, geen jaarcontract met de optie voor nog een jaar. Sommigen binnen het team wilden mij die richting in duwen, maar dat wilde ik niet. Ik zei dat ik een jaarcontract wilde, omdat ik hoop dat Bezzecchi eind volgend jaar naar een fabrieksteam gaat", zei Salucci in gesprek met Motorsport.com. "Ik hoop dat dit Ducati is. Eind volgend jaar lopen alle fabriekscontracten af, waardoor hij mogelijk veel opties heeft. Ik hoop dat hij doorgaat met Ducati, want ik denk dat het voor hem de beste motor is. Maar ik hoop dat mijn werk met Marco eind volgend jaar ten einde komt."

Het houdt in dat VR46 in 2025 waarschijnlijk op zoek moet naar een nieuwe rijder. Dat kan ook iemand van buiten de VR46 Academy worden, want Salucci erkent dat er momenteel weinig talenten in het programma zitten die rijp zijn voor de overstap. "We staan ervoor open, want we hebben momenteel in de Academy geen rijders die klaar zijn voor de MotoGP. We hebben Celestino Vietti, maar verder heeft de Academy vooral heel jonge nieuwe rijders", legde hij uit. "Op dit moment werken we om twee jonge Italiaanse coureurs te vinden en we zijn voor twee coureurs dicht bij het openen van de deuren naar de Academy. Maar ze zijn dertien, veertien jaar oud, dus ze zijn nog niet eens klaar voor Moto3. We moeten eerst een paar jaar met ze werken, dus we moeten de deuren van het MotoGP-team zeker openen voor andere rijders."

Toekomst VR46 bij voorkeur bij Ducati

Volgend jaar komt VR46 wederom met Ducati-motorfietsen uit in de MotoGP, al krijgen Bezzecchi en Marini wederom niet het nieuwste materiaal. Daarna loopt het contract met de Italiaanse fabrikant af en de renstal is al gelinkt aan een overstap naar Yamaha, maar het liefste blijft Salucci Ducati trouw. "Op dit moment krijgt bij Ducati blijven van mij de voorkeur. Het enige voordeel van een onafhankelijk team zijn is dat je zelf de motorfiets kan kiezen. Dat is een groot voordeel. Als Yamaha, Aprilia of KTM naar ons toe komt en hun motor is goed, dan staan we daar voor open. De prioriteit ligt nu echter bij langer bij Ducati blijven, maar je weet het nooit in deze wereld."