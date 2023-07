In 2021 werd Fabio Quartararo nog wereldkampioen in de MotoGP en vorig jaar deed hij tot het laatste moment mee om de titel, maar in 2023 lijkt de Fransman een eventueel kampioenschap nu al uit zijn hoofd te moeten zetten. De 2023-versie van de Yamaha M1 komt tekort ten opzichte van vooral de motoren van Ducati, KTM en in mindere mate Aprilia, wat ertoe leidt dat er tot dusver slechts twee podiumplaatsen zijn behaald: Quartararo stond op het Circuit of the Americas op het podium na de Grand Prix, in Assen volgde een derde plek in de sprintrace. Bij de constructeurs staat Yamaha na de eerste fase van het seizoen op de laatste plaats.

Om de weg omhoog weer te vinden, moet Yamaha hard aan de slag en verbeteringen voor de M1 introduceren. Afgelopen winter heeft de Japanse fabrikant wel pogingen gedaan, maar Quartararo heeft meermaals gemeld dat de geïntroduceerde onderdelen niet werkten. Voor de laatste triple-header voor de zomerstop in Mugello, Sachsenring en Assen greep hij daarom ook terug naar afstellingen die hij in 2021 gebruikte. Momenteel is Yamaha volop aan het ontwikkelen, maar de nieuwigheden zijn eigenlijk pas bedoeld voor 2024. Quartararo kan na de GP van San Marino wel alvast met de nieuwe onderdelen testen op Misano, maar dat interesseert hem momenteel maar weinig.

"Zelfs de test op Misano draait om de motor voor volgend jaar", vertelde Quartararo tijdens het raceweekend op TT Circuit Assen. Zelf zou hij liever zien dat Yamaha nog dingen ontwikkelt voor de 2023-motorfiets, maar momenteel zit er niets in de pijplijn. "Ik kan best wachten op Misano, het maakt me niet echt uit want ik wil gewoon verbeteringen voor dit jaar. Volgend jaar is een ander verhaal. Ik wil nu presteren... Natuurlijk wil ik dat volgend jaar ook, maar we zijn nog niet halverwege het seizoen en er is niets gepland. Van de anderen weet ik dat ze gedurende het seizoen de hele tijd groeien, dus daar maak ik me zorgen om. Ik verwachtte veel grotere veranderingen voor de motor van dit jaar, maar tijdens de wintertest werkte niets. Daarom zijn we praktisch teruggegaan naar wat we de voorgaande jaren hadden. Maar natuurlijk hoop ik voor volgend jaar op grote veranderingen."

Quartararo heeft een contract dat hem tot eind 2024 aan Yamaha verbindt en dus is hij ook volgend jaar zeker van zijn plekje. De identiteit van zijn teamgenoot is echter nog onbekend. Het contract van huidige teamgenoot Franco Morbidelli loopt na het huidige seizoen af en het is onzeker of de Italiaan zijn plekje behoudt. Hoe Yamaha invulling geeft aan het zitje, maakt Quartararo weinig uit. "Het maakt mij totaal niet uit", antwoordt hij op de vraag of hij een voorkeur voor een bepaalde teamgenoot heeft. "Wie er komt of wie blijft, daar heb ik eerlijk gezegd geen voorkeur voor. Natuurlijk heb ik liever iemand met ervaring in de MotoGP, maar de persoon maakt me niet uit."