Analyse: Werk aan de winkel voor Yamaha na MotoGP-test in Misano

"Bij de test in Misano wil ik dingen kunnen testen. Ze hebben een maand de tijd", vertelde Fabio Quartararo vorige maand tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië aan Motorsport.com. De MotoGP-wereldkampioen van 2021 maakte - niet voor het eerst - duidelijk dat de recente ontwikkelingen van Yamaha hem niet bevallen. "Yamaha belooft me al drie jaar dingen in een pdf-document van tien pagina's, waarvan ze negenenhalve pagina niet leveren. Dit jaar wil ik niet zo'n pdf zien. Ik wil geen geschreven dingen zien, maar ik wil in Misano wel de motor zien. Die is dan namelijk voor 95 procent dezelfde als de motor waarop we in 2024 rijden. Dan zullen we zien of Yamaha me echt wil behouden voor de toekomst."

Nadat Quartararo in de tweede helft van 2022 geen vuist kon maken tegen Francesco Bagnaia en daardoor naast zijn tweede opeenvolgende wereldtitel greep, is Yamaha al aan de slag gegaan om de zwakke punten van de M1 aan te pakken. Voor 2023 ontwikkelde het merk uit Iwata een verbeterde krachtbron om de achterstand qua topsnelheid te verkleinen. In de loop van het seizoen is echter gebleken dat dit maar mondjesmaat is gelukt. Bovendien is de wendbaarheid van de M1, voorheen altijd een van de sterke punten van de machine, er niet beter op geworden. Enkele weken geleden introduceerde Yamaha dan ook nieuw bodywork met onder meer aangepaste vleugeltjes aan de voorzijde, waarmee de stijl van KTM en Ducati wordt gevolgd. Quartararo heeft deze aero-kit geprobeerd, maar geeft toch de voorkeur aan de versie die begin 2023 op de motorfiets zat.

Yamaha tevreden met prestaties nieuwe krachtbron

Maandag was het dan eindelijk tijd voor de MotoGP-test in Misano, waar Yamaha inderdaad met de nodige ontwikkelingen aan de start stond. Quartararo en teamgenoot Franco Morbidelli testten met verschillende aero-configuraties: de basisversie van 2023, de onlangs beschikbaar gekomen update en een aangepaste editie van de basisversie. Verder testte Morbidelli met een nieuwe dubbele uitlaat, terwijl er ook een nieuw chassis beschikbaar was. Tot slot heeft Quartararo ook meters kunnen maken met de nieuwe krachtbron voor 2024, de eerste die in samenwerking met voormalig Ferrari F1-motorbaas Luca Marmorini is ontwikkeld.

Het management van Yamaha toonde zich na afloop van de testdag tevreden over wat de nieuwe krachtbron heeft laten zien. "Vandaag hebben we bereikt wat we verwachtten. Zoals verwacht is de nieuwe motor sneller. Die is consistent sneller en lijkt ook makkelijker te rijden", zei teammanager Massimo Meregalli na slechts enkele runs met de krachtbron voor 2024. "Sommige verschillende topsnelheden waren zoals verwacht in vergelijking met de vorige motor en waren op basis van wat we zagen zelfs beter. Het was een positieve dag, niets extreems, maar we bekijken het stap voor stap. De resultaten waren zoals verwacht. De krachtbron was het belangrijkste voor ons. We hebben geen problemen gehad en de motor voelde soepeler."

Er waren diverse Yamaha's geprepareerd voor Quartararo en Morbidelli, waaronder eentje met een nieuwe krachtbron. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo verwachtte meer vermogen van nieuwe krachtbron

Maar hoe kijkt Quartararo zelf eigenlijk terug op zijn eerste kennismaking met de 2024-motor? Niet bijster positief, zo bleek na afloop van de testdag. "Ik heb het getest en het gevoel was... Ik verwachtte veel beter tijdens deze test. We moeten echter positief blijven en proberen te analyseren wat er gebeurd is, zodat we ons kunnen verbeteren voor de test in Valencia", luidde het korte eerste oordeel van de Fransman. Over de karakteristieken van de motor wilde hij niet te veel kwijt. "Ik moet er nog meer mee testen, maar zoals gezegd verwachtte ik meer. Het gevoel is anders, maar ik denk dat ik meer vermogen verwachtte. Het was ietwat lastig om iets positiefs over deze krachtbron te zeggen."

Vorig jaar was Quartararo een stuk positiever toen hij in Misano voor het eerst met de krachtbron voor 2023 kon testen. Tegelijkertijd wilde de coureur uit Nice niet direct conclusies trekken op basis van de testdag in Misano, doordat de Yamaha over het algemeen beter uit de voeten kan als er veel grip is. De zevende tijd tijdens de test zou daardoor een vertekend beeld kunnen geven, aldus Quartararo. "Ik denk dat we over de gehele linie vermogen nodig hebben, maar het grootste punt is dat onze motor compleet verandert als het asfalt veel grip biedt. Onze snelheid verbetert met bijna een seconde zodra er grip is, bij anderen is dat veel minder", legde hij uit, om eraan toe te voegen dat Yamaha vorig jaar op dit vlak mogelijk in de mist is gegaan.

Besef bij Yamaha dat het nog beter moet

Al met al raakte Quartararo dus niet echt overtuigd door de nieuwe dingen waar hij in Misano mee testte. Ook bij Yamaha zelf was er echter besef dat de huidige verbeteringen niet genoeg zijn. "Natuurlijk is het niet genoeg. We hopen voor Valencia meer updates te hebben, waarna we in Maleisië [in 2024] opnieuw updates willen hebben", vertelde Meregalli. "We weten dat we het gehele pakket moeten verbeteren, niet alleen de krachtbron. Dat geldt misschien ook voor het chassis, maar op dit moment heeft de krachtbron prioriteit. Als je het vermogen hebt, kun je het overbrengen, maar ook de snelheid en de aerodynamica verbeteren."

Het besef is er dus bij Yamaha dat er met de krachtbron nog meer stappen gezet moeten worden en dat zit er volgens Meregalli ook aan te komen. "We hebben tot nu toe gedaan wat we moesten doen en wat we hebben gezien, lag in de lijn der verwachting. Deze motorspecificatie is de eerste die we met Luca Marmorini hebben ontwikkeld. Hij is gekomen om te luisteren naar het gevoel van de rijders." Afgaande op de woorden van Quartararo is dat gevoel niet bijster positief, maar tegelijkertijd kijkt hij ook al vooruit naar de test in Valencia van eind november. Daar wordt de eerste wintertest richting het MotoGP-seizoen 2024 verreden en verschijnen de fabrikanten met de nieuwste ontwikkelingen op de baan. Het betekent dat Yamaha ruim twee maanden de tijd heeft om de benodigde stappen te zetten met de krachtbron en Quartararo gerust te stellen.