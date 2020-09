Quartararo topt derde training GP Catalonië, Dovizioso naar Q1

Het was bij aanvang van de derde vrije training slechts 13 graden Celsius, eigenlijk te koud om de twee hardste compounds op temperatuur te houden. De meeste coureurs kwamen daarom een groot deel van de sessie in actie op de softs. Pas in de tweede helft van de sessie waagden enkele coureurs zich aan een medium-achterband, maar aan de voorkant bleef de zachtste compound de band waar rijders het meeste vertrouwen in hadden. En toch leek het nog steeds te koud te zijn, getuige de crashes van Iker Lecuona (bocht 2) en Aleix Espargaro (bocht 5). In beide gevallen kwamen de rijders voor het eerst na enige tijd weer op de linkerkant van de voorband, beiden gingen hard onderuit.

In de slotfase van de training waren de omstandigheden nog steeds kritiek, maar wisten de rijders hun tijden wel te verbeteren. Al snel bleek dat een 1.39'er noodzakelijk was om überhaupt kans te maken op een plek in Q2. Iedereen verbeterde zich ten opzichte van de eerste trainingen op vrijdag. Fabio Quartararo deed dat het beste met een 1.39.418, hij herstelde zich daarmee ruimschoots. Quartararo had vrijdag problemen met de remmen en kon daardoor geen kwalificatierun doen. Maverick Viñales had even daarvoor een 1.39.462 gereden en dat was genoeg voor de tweede plaats. Miguel Oliveira eindigde ook nog binnen een tiende van de Yamaha-kopman, hij reed een 1.39.507.

Danilo Petrucci deed vrijdag geen aanval op een snelle tijd, maar bleek het nog wel degelijk te kunnen. Petrucci klokte een 1.39.702 en was daarmee de beste Ducati-rijder, hij eindigde nipt voor Johann Zarco. Pol Espargaro was de beste KTM op de zesde plaats, Franco Morbidelli eindigde als zevende voor Valentino Rossi. Rossi reed een 1.39.5 in de slotfase, maar die werd geschrapt vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Zijn tweede snelste tijd bleef staan en dat was genoeg voor een achtste plaats en een plek in Q2. Brad Binder eindigde als negende voor de eerste Suzuki van Joan Mir. De Spanjaard had een marge van slechts drie honderdsten op Pecco Bagnaia, maar stelde de tiende plaats wel veilig.

Beide Pramac Ducati-rijders en WK-leider Andrea Dovizioso moeten later op zaterdag daarom in Q1 verschijnen. Dovizioso werd veertiende op een halve seconde van Quartararo. Alex Rins haalde het eveneens niet. Ook de LCR Honda-rijders Takaaki Nakagami en Cal Crutchlow kwamen er niet aan te pas, beiden kwamen in de slotfase van de sessie ten val.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Vrije training 3