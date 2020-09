Officieel: MotoGP-legende Rossi verlengt carrière bij Yamaha SRT

Begin dit jaar werd bekend dat Rossi zijn plek bij het fabrieksteam van Yamaha zou verliezen als gevolg van de promotie voor Fabio Quartararo. Het merk richt zich daarmee op de toekomst, het verlengde ook de overeenkomst met Maverick Viñales. Rossi wilde dit seizoen evalueren of hij nog competitief genoeg zou zijn om in 2021 nog door te gaan, maar nog voor de start van het seizoen was de coureur ervan overtuigd dat hij zijn carrière wilde vervolgen.

Rossi heeft een eenjarig contract getekend, maar verklaarde eerder deze week dat hij door kan gaan als alle partijen daarmee instemmen. Er is dus geen sprake van een officiële optie voor 2022. Bij het satellietteam van Yamaha krijgt hij tevens de beschikking over een full-spec fabrieksmachine, iets wat al duidelijk werd toen Rossi’s afscheid bij het fabrieksteam aangekondigd werd. Teambaas Lin Jarvis verklaarde destijds dat het merk ‘alle mogelijke steun’ aan Rossi gaat geven bij een eventueel vervolg van zijn carrière.

Petronas Yamaha SRT-teambaas Wilco Zeelenberg verklaarde eerder in gesprek met Motorsport.com dat het team er alles aan wil doen om Rossi beter te maken. Ondanks dat de Sepang Racing-formatie in het Yamaha-team kwam om jonge en ambitieuze rijders op te leiden, past Rossi volgens Zeelenberg wel in dat plaatje. SRT had wat betreft de invulling van het team wel een vinger in de pap. Zo gaan de trouwe monteurs Brent Stephens en Alex Briggs niet met Rossi mee naar Petronas. Crew-chief David Munoz, performance analist Idalio Gavira en data-engineer Matteo Flamigni gaan wel mee.

Rossi is inmiddels bezig aan zijn 25ste seizoen in de Grand Prix-paddock, daar komt in 2021 in ieder geval nog een 26ste jaargang bij. In al die jaren won Rossi maar liefst 115 Grands Prix, de laatste daarvan dateert alweer uit 2017. Toen schreef Rossi de TT van Assen op zijn naam. Op het fameuze TT Circuit stond Rossi in totaal tien keer op de hoogste trede.