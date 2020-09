Rossi: "Huidige vorm goed genoeg om door te gaan in 2021"

Het heeft er alle schijn van dat Rossi dit weekend zijn handtekening gaat zetten onder een eenjarig contract bij Petronas SRT. Hij ruilt van plek bij Fabio Quartararo, die naar het fabrieksteam gaat. Rossi kreeg eerder dit seizoen de keuze of hij langer bij het fabrieksteam wilde blijven, maar verklaarde dat pas na zes of zeven races te willen beslissen. Aangezien de jonge Quartararo ook in trek was bij andere fabrikanten, besloot Yamaha door te pakken en de Fransman vast te leggen. Daarmee was er geen plek meer voor Rossi, al verklaarde Yamaha wel dat het Rossi zou steunen als hij besloot door te gaan in 2021.

Dankzij de lange coronapauze kon Rossi geen zeven races wachten en bij aanvang van het seizoen in Jerez verklaarde hij al zeker te zijn van een vervolg van zijn carrière. Rossi heeft 58 punten gescoord in de eerste zeven races, stond een keer op het podium en eindigde drie keer in de top-vijf. Op een vraag van Motorsport.com of Rossi dat begin dit jaar ook had gevonden om door te gaan, zei hij: “Vorig jaar was ik erg gefrustreerd. Mugello was een ramp, we deden een paar goede races, maar daarna waren we het kwijt. Assen was een ramp, Sachsenring was een ramp. En daarna waren er nog wat races zoals Aragon of Valencia, dat was ook een drama. Afgezien van het resultaat was ik niet in de gelegenheid om goed te rijden op de motor, ik was niet sterk genoeg.”

Hij vervolgde: “Het was de reden om wat zaken binnen het team aan te passen, zoals de komst van David [Munoz, de nieuwe crew-chief]. Aan het begin van het seizoen liep ik met de gedachte: als ik hetzelfde gevoel zou hebben tijdens de races als vorig jaar, dan moet ik stoppen. Maar de situatie is nu een stuk beter, ik voel me goed. Het is zeker moeilijk, het niveau ligt hoog. We werken goed en ik denk dat we goed voor de dag kunnen komen. Dankzij deze resultaten wil ik nog wel een jaar door.”

Rossi bevestigde donderdag dat crew-chief Munoz, data-engineer Matteo Flamigni en performance analist Idalio Gavira meegaan naar SRT, monteurs Alex Briggs en Brent Stephens gaan niet mee.