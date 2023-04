Binder viert onverwachte zege en prijst team voor het harde werk

De Zuid-Afrikaan ging met lage verwachtingen de sprintrace in nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan een teleurstellende vijftiende plek. Binder maakte een ijzersterke start en lag in de eerste ronde al op de vijfde plek waarna hij in de derde ronde op Termas de leiding pakte. Die gaf hij na een kort gevecht met Franco Morbidelli niet meer af, ondanks dat VR46-rijder Marco Bezzecchi de druk aan het eind van de wedstrijd aardig opvoerde. Voor Binder was het zijn eerste overwinning sinds de Oostenrijkse Grand Prix van 2021.

“Dit komt als een enorme verrassing, niet alleen voor mij, maar ook voor het team”, zegt Brad Binder. “Ik had in Portimao al gezien dat onze starts goed waren, ik kwam steeds goed weg. Ik heb in de eerste drie of vier bochten heel hard gereden om zoveel mogelijk achterstand weg te poetsen. Toen ik derde of vierde lag, moest ik mezelf echt even wakker schudden. Ik ben heel blij met hoe het gelopen is. Mijn team heeft de motor voor de derde training op zaterdag compleet veranderd, daardoor voelde ik meer grip en was ik comfortabel. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor wat ze gedaan hebben. Ik ben blij dat ik een race gewonnen heb, deze kwam nogal onverwacht.”

KTM liet matige voorbereiding in mum van tijd achter zich

Bij de wintertesten in voorbereiding op het nieuwe seizoen leek KTM weinig vooruitgang geboekt te hebben, maar tijdens de Portugese Grand Prix ging het al een stuk beter. Binder reed daar met een pijnlijke nek naar de zesde plaats in de Grand Prix. “Op de laatste dag in Portimao begonnen we onze draai te vinden”, legt Binder uit. “Ik kon het begin van het raceweekend niet echt rijden in Portimao, ik had nog enorm veel last van mijn nek en schouder na de crash in de test. Ook de tweede dag was nog niet goed, maar op de derde dag van het Grand Prix-weekend ging het een stuk beter. Ik kreeg meer vertrouwen in de motor, we waren veel stabieler. Ik kon later remmen en de grip was ook beter. Dat is de grootste stap die we gezet hebben. Vrijdag ging het hier in Argentinië niet heel goed, maar de jongens hebben hun werk gedaan. Ondanks dat de omstandigheden lastig waren, voelde het meteen een stuk beter.”