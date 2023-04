Oud-wereldkampioen Mir mist GP Argentinië door hersenschudding

Repsol Honda-coureur Joan Mir beleefde een rotweekend in Argentinië. In de kwalificatie kwam hij niet van de laatste plaats af en in de sprintrace was hij na pakweg een halve ronde uitgeschakeld. De coureur smakte hard onderuit en had hulp van de marshals nodig om in veiligheid te komen. Aanvankelijk werd er gevreesd voor een enkelblessure, maar MotoGP-arts Angel Charte maakte bekend dat Mir symptomen van een hersenschudding vertoonde. Charte benadrukte dat Mir bij het incident niet buiten bewustzijn is geweest, maar stuurde de coureur wel voor nader onderzoek naar het ziekenhuis van Santiago.

Nu heeft Repsol Honda laten weten dat de wereldkampioen van 2020 zondag niet aan de start komt in de Grand Prix van Argentinië. "Na een aanvullend onderzoek deze ochtend is Joan unfit verklaard voor de Argentijnse Grand Prix vanwege een schedel- en cervicaal trauma. Bij een scan in het ziekenhuis werd de hersenschudding bevestigd, Mir heeft deze nacht last gehad van misselijkheid en duizeligheid."

Repsol Honda heeft daarmee zondag geen enkele coureur aan de start. Marc Marquez is dit weekend niet aanwezig vanwege een gebroken middenhandsbeentje, vorig weekend opgelopen in de Grand Prix van Portugal. Ook Pol Espargaro, Enea Bastianini en Miguel Oliveira zijn niet van de partij in Argentinië. Slechts zeventien rijders nemen plaats op de grid in Argentinië, het laagste aantal sinds 2011.