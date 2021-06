Nakagami snelste in warm-up Barcelona, Viñales crasht

Nakagami klokte een 1.39.783 als snelste tijd. Hij was daarmee nipt sneller dan Maverick Viñales. De Spanjaard kende een frustrerende crash nadat hij een ronde rustiger had gereden. De banden waren daardoor dusdanig afgekoeld dat hij bij het insturen van bocht 7 ten val kwam. Viñales bleef ongedeerd, maar bood bij terugkeer in de pitbox zijn excuses aan. De monteurs hebben een flinke klus om de motor weer in gereedheid te krijgen voor de race later vandaag.

Franco Morbidelli werd derde met een 1.39.850 terwijl Johann Zarco en Fabio Quartararo vierde en vijfde werden. Quartararo is later vandaag de polesitter voor de Catalaanse GP. Pol Espargaro werd zesde voor Pecco Bagnaia en Marc Marquez. Joan Mir en Valentino Rossi maakten de top-tien compleet.

De MotoGP Grand Prix van Catalonië begint zondagmiddag om 13.00 uur, een uur eerder dan normaal.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Catalonië