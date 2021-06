Oliveira wint GP van Catalonië, Quartararo na straf buiten podium

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwamen er weer toeschouwers door de poorten van het strijdtoneel van een MotoGP-race. Zo'n 24.000 mensen kwamen op de Catalaanse GP af op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Fabio Quartararo begon als grote favoriet aan de race, de WK-leider toonde zich tot nu toe behoorlijk dominant op het 4,6 kilometer lange circuit. Het grootste vraagteken waren toch wel de banden. Zo'n beetje alle combinaties werden in gebruik genomen, wat duidt op verdeeldheid onder de coureurs en teams. Het zou van essentieel belang zijn in de 24 ronden durende wedstrijd.

De eerste meters waren heel sterk voor polesitter Quartararo, maar hij werd bij het ingaan van de eerste bochtencombinatie afgetroefd door Jack Miller en Miguel Oliveira. Van achteren kwam Joan Mir ook heel snel naar voren. Hij begon als tiende en lag na de eerste twee sectoren al op de vierde plaats. In de tweede ronde nam Oliveira zelfs de leiding bij het insturen van de vierde bocht, allemaal omdat Miller even te wijd ging. Quartararo werd daardoor een beetje ongeduldig en wilde profiteren, maar dat kwam hem op dat moment duur te staan. Hij verloor na een verkeerde inschatting in bocht 7 posities aan Mir, Aleix Espargaro en Johann Zarco. Quartararo lag zodoende op de zesde plaats.

Vooraan controleerde Oliveira de wedstrijd, al nam hij aan het eind van de derde ronde een voorsprong van een halve seconde op Miller. Mir beging intussen een fout waardoor thuisrijder Aleix Espargaro op de derde plaats kwam. Zijn jongere broer Pol zou geen succes hebben in Barcelona. De Repsol Honda-rijder kwam ten val in bocht 4. Intussen herstelde Quartararo zich een beetje, hij kwam weer iets verder naar voren.

Miller verloor de aansluiting met Oliveira, die een seconde voorsprong had. Mir en Quartararo zagen het en schoven onmiddellijk naar voren. Espargaro en Miller vielen iets terug. De WK-leider zag op zijn beurt kans om Mir te grazen te nemen waardoor Quartararo in de zevende ronde eindelijk aan de achtervolging op Oliveira kon beginnen. Zo was het enkele ronden status quo aan de kop van het veld.

Meerdere crashes: Derde DNF op rij voor Marquez

Andere coureurs kwamen wel in de problemen. In de achterhoede ging Danilo Petrucci in de zesde ronde onderuit bij het insturen van bocht 9. Twee ronden later overkwam Marc Marquez hetzelfde, maar dan in bocht 10. Voor de derde keer op rij viel Marquez tijdens een MotoGP-race uit, hetgeen hem nog niet eerder overkomen was in zijn carrière. Nog eens drie ronden later ging ook Aleix Espargaro onderuit na een veelbelovende start. Hij begon met de zachtste achterband en dat bleek een verkeerde keuze voor de Aprilia-man.

De status quo aan het front duurde tot halfweg de wedstrijd, al waren coureurs nog altijd met enige reserve onderweg vanwege de verwachte bandenslijtage. Op dat moment had Quartararo de aansluiting bij Oliveira weer te pakken en deed hij in bocht 5 een succesvolle poging om de KTM-rijder te pakken. Quartararo ging aan de leiding en probeerde direct weg te rijden, maar Oliveira gebruikte het vermogen van de RC16 om te counteren. Een ronde later haalde hij de Fransman weer in.

Quartararo zakt weg, Zarco komt dichtbij

Nadat duidelijk was dat Suzuki-coureur Mir het tempo van Oliveira en Quartararo niet kon volgen, leek het uit te draaien op een tweestrijd om de overwinning. Zarco en Miller hadden Mir beide te grazen genomen en deden nog een poging om de kloof met de twee koplopers te dichten. Van die twee koplopers kreeg Quartararo met vijf ronden te gaan als eerste problemen met de banden. Hij reed een 1.41'er maar ook Oliveira leek in de problemen te komen. Ook hij liet het tempo even zakken. Daardoor kwam Zarco weer dichterbij. Lang duurde het niet voordat Zarco zijn GP21 langszij zette bij Quartararo.

Duidelijk was dat de Fransman het beste van zijn banden verbruikt had in het eerste deel van de race. Dat was nog niet het meest merkwaardige nieuwsfeit uit de race van Quartararo. Zijn pak sprong open en de Fransman reed met ontblote borst rond. Mogelijk kwam dit omdat de airbag in het pak geactiveerd was. Hij gooide daarna ook zijn borstprotector weg. Hij kon de derde plaats op dat moment nog vasthouden, al zat Jack Miller dichtbij.

In de laatste ronde had Zarco intussen aansluiting gevonden bij Oliveira. Tot een aanval kwam het niet meer en zodoende pakte Miguel Oliveira weer een overwinning in de MotoGP, de derde van zijn carrière. Zarco bleef op anderhalve tiende steken en moest weer genoegen nemen met de tweede plaats. Quartararo kwam als derde aan de finish, maar kreeg nog een tijdstraf voor het afsnijden van bocht 1-2 eerder in de race. Jack Miller kreeg daardoor promotie naar het podium, hij werd derde.

Quartararo werd daardoor vierde voor Mir en Viñales. Francesco Bagnaia werd zevende voor Brad Binder en Franco Morbidelli. Enea Bastianini scoorde de tiende plaats. Alex Marquez pakte namens Honda nog wat punten, hij werd elfde voor Luca Marini en Takaaki Nakagami. Jorge Martin ging al voor de start van de race onderuit toen hij onderweg was naar de grid. Vanaf de laatste startplaats kwam hij nog tot de veertiende stek. Lorenzo Savadori scoorde het laatste WK-punt, hij was ook de laatste die aan de finish kwam.

Over twee weken gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van Duitsland op het circuit van de Sachsenring.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië