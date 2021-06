MotoGP-gigant Honda krijgt mogelijk concessies in 2022

Honda was jarenlang de grootste en meest succesvolle fabrikant in de MotoGP-paddock, maar de afgelopen twee jaar loopt het niet goed voor de Japanse constructeur. Mocht Honda dit jaar geen podium of overwinning scoren, dan valt het merk vanaf volgend seizoen onder het concessiesysteem.

Toen Repsol Honda-coureur Pol Espargaro zaterdag na afloop van de kwalificatie de vraag kreeg wat het zou betekenen voor het merk, zei hij: “Eerlijk gezegd, het zou geen schande zijn om ze te krijgen. Voor Honda is het geen schande. We zitten in de top van de motorsport en iedereen investeert gigantisch veel geld in dit project. Maar hoeveel je ook investeert, de resultaten worden niet automatisch beter. Dat hoort erbij, dan vind ik het geen schande. Om eerlijk te zijn hebben we ze op dit moment nodig.”

Espargaro had in zijn tijd bij KTM ook voordeel van de concessies. Het resulteerde vorig jaar in drie overwinningen voor het merk. Espargaro vervolgde: “We hebben amper testdagen, ik heb maar vijf dagen kunnen rijden en dat is bijna niets. De motor is niet op het niveau waar we willen staan. We blijven in deze situatie zitten. Natuurlijk zou het heel nuttig zijn om concessies te hebben. Ik heb vaker in deze situatie gezeten [bij KTM] en toen hebben we ook voor een ommekeer gezorgd."

“Ik hoop dat het niet nodig is, het zou betekenen dat we geen podium of overwinning gescoord hebben", verklaarde Marc Marquez desgevraagd. "We zitten op dit moment in een moeilijke fase, elk voordeel dat we in de toekomst kunnen hebben is welkom. Maar ik denk niet dat het zal gebeuren. Ik denk dat we voor het eind van dit seizoen een podium zullen scoren.”

Het concessiesysteem werd enkele jaren geleden ingevoerd om een gelijk speelveld te creëren voor de fabrikanten. De nieuwe en minder goede fabrikanten kregen voordelen om sneller op hetzelfde niveau als de koplopers te komen. Zo vielen Suzuki en KTM tot voor kort onder het concessiesysteem. Op dit moment is Aprilia de enige fabrikant die gebruik kan maken van de voordelen.

De belangrijkste voordelen voor concessieteams is dat ze meer krachtbronnen per jaar mogen gebruiken. Gewone teams hebben zeven blokken tot hun beschikking die voor de start van het seizoen verzegeld worden, concessieteams mogen negen verschillende blokken inzetten en daarbij ook nog werken aan de ontwikkeling. Ook mag een fabrikant meer wildcards inzetten en krijgt het meer testdagen.