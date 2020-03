Vijf coureurs om in het Moto2-seizoen 2020 in de gaten te houden

Als we op basis van de afgelopen seizoenen een ding kunnen concluderen, is het wel dat niet alleen de resultaten in Moto2 tellen. Fabio Quartararo kreeg promotie met een overwinning achter zijn naam, Iker Lecuona werd zo mogelijk met een nog minder imposant palmares naar de topklasse gehaald. Alle Moto2-rijders zijn zich er om die reden van bewust dat ze dit seizoen moeten vlammen om in de spotlights te komen bij de teams op het hoogste niveau. Onderstaande namen willen op hun eigen manier een punt maken tijdens het Moto2-seizoen 2020.

Augusto Fernandez

Even leek het er in 2019 op dat Augusto Fernandez zich op zou werpen tot titelkandidaat nummer één. De coureur profiteerde van een mindere fase die enkele van zijn concurrenten beleefde en scoorde een aantal belangrijke resultaten. Met achtereenvolgende overwinningen op Silverstone en Misano stak hij zijn neus aan het venster in de titelstrijd, maar even daarna ging het op pijnlijke wijze mis met een valpartij. De Pons-coureur klapte in Aragon onderuit en kon zich vanaf dat moment niet meer herstellen. Was het een eenmalige uitschieter voor Fernandez of bouwt hij in 2020 door? Bij Marc VDS gelooft men in het tweede. Na het plotse vertrek van Moto2-wereldkampioen Alex Marquez naar Repsol Honda was er binnen de kampioensformatie weer een stek vrij. Het management van Fernandez handelde rap en wist de plaats te bemachtigen. In potentie is dit een gouden combinatie voor de titelstrijd in 2020.

Augusto Fernandez maakte dankzij het MotoGP-debuut van Alex Marquez de overstap naar Marc VDS.

Luca Marini

Na zijn eerste overwinning in Maleisië een jaar eerder leek het erop dat Luca Marini in 2019 een serieuze kandidaat ging worden voor de wereldtitel. Toch kwam dat er niet uit. De halfbroer van Valentino Rossi kwam laat op stoom en was simpelweg niet sterk genoeg om constant mee te doen voor het kampioenschap. Na twee podiumplaatsen in Mugello en Assen moest Marini tot Buriram wachten voordat hij weer naar het podium mocht. Met twee imposante optredens wist Marini het vege lijf te redden. Na de zege in Thailand herhaalde hij dat nog eens in Japan. De zesde plaats in het kampioenschap was echter niet helemaal naar verwachting. Nu heeft de coureur iets te bewijzen. In 2020 vecht Marini voor een plek op de MotoGP-grid en misschien rijdt hij dan nog een jaar met halfbroer Rossi samen in één team, wie zal het zeggen?

Luca Marini vecht voor een plek in de MotoGP, krijgt hij de kans om nog naast broer Valentino Rossi te rijden?

Remy Gardner

Remy Gardner had vorig seizoen definitief door moeten breken in de Moto2 en de coureur begon ook veelbelovend. Na een vierde plaats in Qatar geraakt hij in Argentinië voor het eerst op het podium. Die sterke lijn kon hij niet doorzetten in de tweede fase van het seizoen. Op bepaalde momenten zagen we het potentieel van de zoon van Wayne Gardner, maar vaak kwam hij niet tot passende resultaten. Het had overigens niet veel gescheeld of Gardner had nu al de overstap naar de MotoGP gemaakt. Nadat er bij KTM een gat viel werd de Australiër benaderd voor de plek die nu ingevuld is door Iker Lecuona. Gardner wilde zichzelf liever nog een jaar ontwikkelen en besloot op het tweede niveau te blijven. Toch was de winter niet eenvoudig voor Gardner. Zijn crew-chief vertrok en hij moet het door financiële problemen bij zijn team de komende races in ieder geval nog doen met een 2019-versie van de Kalex. Dit hoeft niet direct misère te betekenen, Gardner eindigde tijdens de laatste test in Qatar keurig op de derde plaats.

Voor Remy Gardner is het zaak om de stijgende lijn van 2019 door te zetten.

Jorge Martin

De KTM was in de eerste fase van vorig seizoen niet bepaald competitief, maar in de tweede helft van het seizoen werd dat al een stuk beter. Dat was ook het moment dat we Moto3-wereldkampioen Jorge Martin stilaan vaker vooraan zagen verschijnen. Nu is KTM uit het Moto2-kampioenschap teruggetreden en begint Martin weer met een nieuwe fiets. Het gaat om de Kalex, een bewezen concept, dat hoeft niet direct problemen op te leveren. Toch is de omzetting altijd even schakelen voor een rijder, maar Martin had het tempo al snel te pakken. Hij eindigde in de test op de tweede plaats, niet ver van landgenoot Jorge Navarro. In de jacht op een MotoGP-zitje is dit een uitstekende start van Martin, die na twee jaar van blessureleed nu ook weer volledig fit is.

In het tweede Moto2-seizoen gaat Jorge Martin op jacht naar bevestiging.

Thomas Lüthi

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Thomas Lüthi nog een kans gaat krijgen in de MotoGP, maar er zijn de afgelopen jaren gekkere dingen gebeurd. Na een teleurstellend seizoen bij Marc VDS keerde de Zwitser in 2019 terug naar de klasse waar hij al jaren tot het meubilair behoort. Zijn doel? Bewijzen dat hij er zeker nog bij hoorde. Met zijn 33 jaar is Lüthi met afstand de meest ervaren coureur op de grid en gaat hij in 2020 nog eens alles geven voor de titel. Hij leverde vorig seizoen namelijk wel degelijk bewijs dat hij er nog bij hoorde. Met een overwinning en vier tweede plaatsen was de Intact GP-rijder derde in het kampioenschap. Na het vertrek van Marquez en Binder naar de MotoGP is hij daarom een van de grote favorieten voor de titel. Maar vrees niet, ook de concurrentie heeft zeker niet stilgezeten.