Moto2 Losail: Roberts stunt met pole, Bendsneyder knap vijfde

Na een prima eerste trainingsdag op het Losail Circuit stond Bo Bendsneyder bij de eerste tien in de gecombineerde tijdenlijst. De Rotterdammer hoefde zaterdagavond daarom pas in de tweede kwalificatiesessie in actie te komen. De NTS RW Racing-coureur begon in die sessie behoorlijk voortvarend. Met een 1.58.410 klokte hij de tweede tijd in de sessie, nipt achter Jorge Navarro. Daarna kwam Bendsneyder niet meer aan zijn persoonlijk snelste tijd, maar een goede uitgangpositie voor de race bleef behouden.

Luca Marini was de eerste die onder de tijd van Navarro dook. De Italiaan noteerde een 1.58.136 en Roberts reed tot op een duizendste van een seconde dezelfde tijd als Marini. De tweede rondetijd van de Amerikaan was echter iets sneller waardoor hij pole-position pakte. Voor Roberts was het zijn eerste pole-position in de Moto2-klasse tijdens zijn eerste raceweekend met American Racing. Marini bleef steken op de tweede plaats, Enea Bastianini noteerde in de slotfase nog een verbetering en kwam zodoende tot de derde tijd.

Navarro werd vierde en hield Bendsneyder net achter zich, de Nederlander scoorde het beste kwalificatieresultaat van zijn Moto2-carrière. Hij hield Remy Gardner en Marco Bezzecchi achter zich, Jorge Martin werd achtste voor Lorenzo Baldassarri. Xavi Vierge was in de slotfase van de sessie bezig met een indrukwekkende ronde, maar hij verloor in de slotfase dusdanig veel tijd dat er niet meer dan een tiende plaats in zat voor de Spanjaard.

Voor Thomas Lüthi was de Moto2-kwalificatie op het circuit van Losail een flinke ontgoocheling. De Zwitser bleef steken op de achttiende plaats en was 1.1 seconde langzamer dan Roberts.

Sam Lowes is niet goed aan het eerste raceweekend van het nieuwe seizoen begonnen. De voormalig MotoGP-rijder kampt nog altijd met een schouderblessure die hij opliep tijdens de wintertests. De Brit kwam vrijdag tijdens de trainingen wel in actie, maar de artsen van Clinica Mobile adviseerden hem in het verdere verloop van het weekend niet meer te rijden om het herstel te bevorderen.

