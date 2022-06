Lowes pakt pole, Bendsneyder zeventiende op Sachsenring

Bo Bendsneyder ging op de vierde plek door naar de kwalificatie toen hij in de derde training een 1.24.014 reed. Dat was een mooie start van het weekend, maar de Rotterdammer slaagde er niet in het een goed gevolg te geven in de kwalificatie. Op de Sachsenring was het dusdanig heet dat de snelle tijden moeilijker geproduceerd konden worden. Bendsneyder kwam in Q2 niet verder dan 1.24.379. Hij was daarmee drie tienden langzamer dan zijn tijd in de ochtend en dat bleek voldoende voor de zeventiende plek.

Vooraan greep de Britse coureur Sam Lowes pole-position. Lowes noteerde 1.23.493 in zijn zesde ronde en daar kwam niemand meer aan. Albert Arenas kwam tot de tweede plek voor Augusto Fernandez en Jake Dixon. Celestino Vietti kwam tot de achtste tijd nadat hij zich vanuit Q1 plaatste voor het beslissende deel van de kwalificatie.

Zonta van den Goorbergh moest aan de bak in Q1. De coureur uit Breda kwam tot 1.24.938 als snelste tijd en hield daarmee zes coureurs achter zich. Hij kwam acht tienden van een seconde tekort om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie. Van den Goorbergh start zondag vanaf de 24ste plek in de Grand Prix van Duitsland.

De race gaat zondag om 12.20 uur van start.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Duitsland