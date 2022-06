Fernandez soleert naar zege in GP van Duitsland, Vietti valt uit

Moto2-routinier Sam Lowes begon de race over 28 ronden op de Sachsenring van pole-position en hij ging de eerste ronden van de race aan de leiding. Vanuit de achtergrond kwam Augusto Fernandez echter in rap tempo naar voren en in de zesde ronde had hij de Marc VDS-coureur te pakken. Fernandez reed als enige rondjes 1.24 en zette het veld daarmee in rap tempo op achterstand. De Spanjaard bouwde zijn marge uit naar zo’n acht seconden en kwam geen moment onder druk te staan. Hij kon de teugels in de slotfase enigszins laten vieren en kwam nog steeds met een gigantische voorsprong als eerste aan de finish.

De strijd om de tweede plek was er eentje tussen de oude en de nieuwe generatie. Marcel Schrotter en Sam Lowes, beide mannen hebben honderden Moto2-starts op hun naam, namen het op tegen Moto2-rookie Pedro Acosta die bezig was aan zijn tiende race op het tweede niveau. Halverwege de race nam Acosta de tweede plek voor het eerst over van Lowes, wat volgde was een gevecht tot het eind van de race. Lowes probeerde de weerstand van de KTM Ajo-coureur te breken toen er nog drie ronden te rijden waren, maar kreeg in de eerste bocht een koekje van eigen deeg.

Acosta kwam zo terug op de tweede plaats terwijl Schrotter zijn kans schoon zag om Lowes te pakken te nemen. De Duitser vocht voor een podium in zijn thuisrace, maar verloor zijn stek toen hij een moment van onbalans had op de gebruikte banden en wijd ging in de voorlaatste bocht. Lowes kon daardoor weer aansluiten in de laatste ronde. In de Sachsenkurve probeerde de Engelsman Acosta te pakken en was er zelfs contact, maar de Moto3-kampioen hield zijn tweede plek vast en eindigde als tweede. Lowes werd derde, maar was daar blij mee na meerdere DNF’s in de afgelopen races.

Schrotter moest genoegen nemen met de vierde plek, maar werd toegejuicht door de massaal aanwezige Duitse fans. Fermin Aldeguer kreeg nog een tijdstraf van drie seconden in de slotfase, maar dat veranderde niets aan zijn vijfde plek. Albert Arenas begon als tweede aan de race en eindigde op de zesde plek, Alonso Lopez pakte een nieuwe top-tien. Ai Ogura begon vanaf de veertiende plek aan de race en sleepte een P8 uit het vuur voor Aron Canet en Tony Arbolino.

Fernandez en Ogura deden met hun punten goede zaken in het kampioenschap, mede door de uitvalbeurt van WK-leider Celestino Vietti. De Italiaan kende een moeilijk weekend en vond in de 22ste ronde zijn Waterloo in de grindbak van de eerste bocht. De voorsprong van Vietti is verdampt tot acht punten op Ogura, Fernandez staat derde op twaalf punten achterstand.

Bo Bendsneyder haalde geen punten in Duitsland. Na een moeizame start lag hij lange tijd op de twintigste plek. Door uitvallers voor hem kwam hij tot de zestiende plaats. Zonta van den Goorbergh werkte een van zijn beste races af, hij werd achttiende.

Volgend weekend staat de thuisrace van Bendsneyder en Van den Goorbergh op het programma: de TT van Assen.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Duitsland