Bendsneyder: Sensorprobleem reden achter uitvalbeurt in Barcelona

In de kwalificatie voor de Moto2-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya miste Bo Bendsneyder plaatsing voor Q2 op 0.003 seconde. Hij werd daardoor veroordeeld tot de negentiende startpositie, een positie die hij bij de start niet kon behouden. "De start was een beetje lastig. Ik wilde hier heel graag de binnenkant pakken [in bocht 2], maar dat kwam niet uit. Daardoor ging ik buiten de baan, maar ik ben op zich rustig gebleven want ik wist dat mijn snelheid goed was", blikte de Rotterdammer na afloop van de door Jake Dixon gewonnen race terug bij Ziggo Sport.

Vanaf de 21ste positie wilde Bendsneyder vervolgens aan een inhaalslag richting de punten beginnen, maar veel succes had hij daar niet bij. Het lukte hem nog wel om Borja Gomez te passeren en een plekje winst te boeken, maar veel verder kwam hij niet. "Daar wilde ik verder op bouwen, maar drie bochten later begon de motor al te haperen", verklaart Bendsneyder waarom hij daarna geen progressie meer kon boeken. Aanvankelijk probeerde hij zijn weg nog te vervolgen en aan te pikken bij de coureurs voor hem, maar het de problemen bleven aanhouden.

"Op een gegeven moment ben ik aan de kant gegaan, omdat het gevaarlijk is. Als de motor er helemaal mee kapt, kunnen ze er achterop klappen. Ik ben daarna toch doorgereden en heb wat andere mappings geprobeerd, maar het probleem bleef hetzelfde. Daarom ben ik maar binnengekomen", vervolgt Bendsneyder, die na zijn terugkeer in de pits duidelijkheid kreeg over wat het probleem precies was: een sensor van het gas vertoonde kuren. "We zien op de data dat ik vol gas geef, maar er zit waarschijnlijk een sensor bij het gas die niet goed was of kapot is. Daarom ben ik binnengekomen en was het voor mij het einde van de race."

Bendsneyder hoeft niet lang te wachten om zich te kunnen revancheren voor de mislukte GP van Catalonië. Volgend weekend racet de MotoGP in Misano voor de GP van San Marino. Vorig jaar eindigde de coureur van SAG Racing Team aldaar op de twaalfde positie.