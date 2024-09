Preicanos kiest weinig verrassende Moto2-vervanger voor Bendsneyder

Kort voor de start van de Grand Prix van San Marino maakte Bo Bendsneyder bekend dat hij aan de start stond van zijn laatste race als Moto2-rijder van Preicanos Racing Team. De Nederlander gaf na afloop aan dat zijn Spaanse werkgever afspraken niet is nagekomen en dat hij eigenlijk de garantie had gekregen het seizoen af te mogen maken, maar dat hij na een gewonnen stemronde alsnog het veld moest ruimen. Preicanos gaf vervolgens via een persbericht antwoord, maar liet nog in het midden wie de vervanger van Bendsneyder zou worden. Op de donderdag voor de GP van Emilia-Romagna is dat alsnog duidelijk geworden: Daniel Muñoz neemt de plek van de Rotterdammer in.

Met Muñoz heeft Preicanos geen verrassende keuze gemaakt. De 18-jarige Spanjaard is geen onbekende, want hij kwam dit jaar al voor ze uit in het Spaanse Moto2-kampioenschap. Daarin bivakkeert Muñoz op de derde plaats in de titelstrijd. Ook heeft hij dit jaar al zes Moto2-races gereden in het wereldkampioenschap, die hij ook allemaal in dienst van Preicanos afwerkte. In Frankrijk, Catalonië en Italië stond hij aan de start als de vervanger van Bendsneyder, die herstellende was van blessureleed. Daarna volgden nog drie wildcards in Assen, Duitsland en Aragón. Ook in de laatste zeven Grands Prix van 2024 mag hij op de Kalex van de Spaanse renstal stappen, nu als vaste teamgenoot van Jaume Masià.