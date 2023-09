Dixon wint prachtig duel om Moto2-zege in Catalonië, Van den Goorbergh op P18

Nadat de jongelingen in de Moto3 de racedag op het Circuit de Barcelona-Catalunya openden, was het om 12.15 uur tijd voor de Moto2. Onder wat wolkenvelden en bij een temperatuur van 26 graden mocht Jake Dixon de race vanaf pole-position aanvangen, met Aron Canet en Ai Ogura naast hem op de eerste rij. Zonta van den Goorbergh mocht de GP van Catalonië vanaf de zeventiende positie beginnen, Bo Bendsneyder nam twee plekjes daarachter plaats op de grid.

De start van de race was voor Dixon, die vanaf pole goed van zijn plek kwam en als leider door de eerste bocht ging. Hij werd gevolgd door de vanaf P4 gekomen Manuel Gonzalez, Ogura, Canet en Alonso Lopez. Van den Goorbergh kende intussen een goede openingsronde waarin hij naar de veertiende positie opklom, Bendsneyder viel op zijn beurt twee plekjes terug naar P21. De voorste Nederlander in de wedstrijd zou in de daaropvolgende ronden wel weer wat plekjes prijs moeten geven: in de tweede ronde nam Roberts hem te grazen, nog een ronde later deed teamgenoot Barry Baltus hetzelfde.

Aan het front begon Gonzalez op dat moment aan te dringen bij Dixon, al duurde het nog tot de vijfde ronde voordat de coureur van Yamaha VR46 Master Camp ook echt met succes tot een inhaalactie kwam. Canet profiteerde van dat moment door meteen mee te gaan en de tweede stek over te nemen. Op dat moment zette de vanaf P9 gestarte Pedro Acosta zijn opmars richting het front voort door zowel Ogura als Lopez te grazen te nemen voor de vierde positie. De jonge Spanjaard had daarna wel een gaatje van een kleine seconde te dichten naar de top-drie.

Voor Bendsneyder liep de race in Catalonië uit op een deceptie. Aanvankelijk viel de Nederlander nog terug naar de 29ste positie, om zijn Kalex van SAG Racing Team nog in de eerste helft van de race in de pits te parkeren met technische problemen. Van den Goorbergh stond op dat moment even in de achteruit, want Marcos Ramirez en Celestino Vietti drukten hem in de achtste ronde terug naar de achttiende positie. Vooraan voerde Canet de druk op Gonzalez op, om in de tiende ronde in de eerste bocht aan zijn landgenoot voorbij te gaan. Tegelijkertijd zette Acosta zijn machine onderdoor bij Dixon om de derde positie over te nemen. De Ajo-coureur zette een ronde later Gonzalez ook opzij om P2 over te nemen, waarna hij in de veertiende ronde de leiding zelfs overnam door Canet in bocht 12 te passeren.

Daar waar Acosta tot op dat moment duidelijk sneller was dan de concurrentie, slaagde hij er niet om een gat te trekken toen hij eenmaal aan de leiding lag. Sterker nog, met nog vijf ronden te gaan ontstond er juist een prachtig gevecht om de leiding tussen Acosta, Canet en Dixon. Canet beslechtte dat lange duel in zijn voordeel, terwijl Acosta de grote verliezer van het gezelschap was en terugviel naar de vijfde stek. De WK-leider zou in de negentiende ronde zelfs nog een plekje verliezen door een touché met Lopez. Vooraan was er inmiddels alweer een nieuwe leider, want Dixon wurmde zich langs Canet.

Canet bleef volop druk zetten op Dixon in de slotfase, maar tot fouten of een positiewisseling leidde dat niet. Zodoende boekte Dixon in Catalonië zijn tweede Moto2-zege van het jaar. Canet moest het doen met de tweede positie, terwijl Arenas met P3 zijn eerste podium in de klasse behaalde. Sergio Garcia kwam in de slotfase nog naar de vierde stek, voor Gonzalez en Acosta, die daarmee desondanks toch aardige zaken deed in het kampioenschap. Ogura won de sprint om de zevende stek van Lopez, terwijl Sam Lowes en Vietti de top-tien completeerden. Voor Tony Arbolino, de nummer twee in de tussenstand, draaide de Catalaanse GP uit op een deceptie: hij kwam buiten de punten als zeventiende over de finish, vlak voor Van den Goorbergh op P18.

De Moto2-coureurs krijgen niet lang de tijd om zich voor te bereiden op de volgende Grand Prix, want komend weekend staat de GP van San Marino al op het programma.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Catalonië