MXGP stelt start seizoen uit en trapt 2021 af in Oss

Nadat Infront eerder al liet weten pas te willen gaan racen als er publiek is en ook Jeffrey Herlings in gesprek met deze website zijn twijfels uitte over de haalbaarheid van de MXGP-kalender, is uitstel van de start nu een feit.

De MXGP zou het seizoen aftrappen met een wedstrijd in Oman, maar die race is helemaal van de kalender voor 2021 gehaald. Ook de in april en mei geplande races in Italië, Portugal en Duitsland kunnen niet op hun geplande datum doorgaan en worden verplaatst naar oktober, waarmee Oss op 23 mei de openingswedstrijd in 2021 wordt. Qua veranderingen blijft het daar niet bij: de MXGP-ronde in China wordt verplaatst van 19 september tot 7 november, terwijl de GP van Argentinië een week wordt verplaatst en nu op 21 november wordt verreden. Ook de Motocross of Nations krijgt te maken met een verandering: de race blijft op 26 september georganiseerd worden, maar Imola is niet meer de gastheer. Infront hoopt op korte termijn een nieuwe locatie aan te kondigen.

Mocht deze planning wel haalbaar blijken, dan start het seizoen voor de tweede keer op rij in Europa. Een start in mei betekent dat teams die op dit moment vol in voorbereiding zijn, hun trainingen mogelijk op een lager pitje zullen zetten. Ook de internationale voorbereidingswedstrijden in Italië zullen vermoedelijk worden uitgesteld.

Of de GP van Nederland in Oss ook daadwerkelijk de openingswedstrijd zal zijn, valt nog te bezien. Uit navraag van Motorsport.com werd al duidelijk dat de organisatie in Oss de MXGP niet kan organiseren als er geen of weinig fans aanwezig zullen zijn. De kans dat er eind mei tienduizenden motorcross-fans naar De Witte Ruysheuvel zullen komen, lijkt minimaal.