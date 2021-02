MXGP leert niet van 2020 en houdt kalenderdroom in stand

De kalenderwijziging, die woensdag officieel naar buiten werd gebracht, diende zichzelf al aan. Op basis van berichten van de promotor zelf en één van de belangrijkste rijders, Jeffrey Herlings, was al duidelijk dat de opening van het seizoen in april (Oman) onhaalbaar was. Vanzelfsprekend volgen er dan ook de geruchten en dan wordt al vrij snel duidelijk: er komt weer geen realistische kalender. Buiten het feit dat vijf van de twintig evenementen op de kalender nog geen definitieve bestemming kennen en dat van één evenement nog niet eens bekend is in welk land het plaats zal vinden, vallen er nog wat zaken op.

Openingswedstrijd in Oss is een utopie

Dat Oss nu als eerst GP op de kalender staat, doordat de eerste drie GP’s zijn afgeschoten of verschoven, is een wassen neus of wishful thinking. Voor de duidelijkheid: wat Infront ook wil, een GP zonder fans in Oss is uitgesloten. En tienduizenden Nederlandse fans op een evenement in mei? Dat lijkt eveneens een utopie, niet in de laatste plaats omdat grote evenementen in Nederland voorlopig nog verboden zijn. Het meest wonderlijke aan de kalender is echter dat al wordt voorgesorteerd op een bizar drukke tweede helft. De serie van negen GP’s (inclusief de MX of Nations) op een rij vanaf 12 september, met als slotstuk op 7 november de GP van China een week na de GP van Italië, valt simpelweg niet serieus te nemen, gezien de logistieke uitdagingen.

Infront heeft als voornemen om met publiek te rijden en voert dat aan als voornaamste reden voor de aanpassing van het wedstrijdprogramma. De vergelijking met andere vormen van motorsport zoals de Formule 1 en MotoGP, waar zonder publiek gereden kan worden, gaat niet op en dat heeft een simpele reden. De uitzendrechten leveren niet genoeg op voor de organisatie van het WK motorcross. Die halen een groot deel van de inkomsten op bij de organisatoren en die hebben dus publiek nodig om zelf uit de kosten te komen. Om dat te bewerkstelligen moeten er eerst voldoende mensen gevaccineerd zijn en dan loopt het wel los, is de al dan niet deskundige analyse van de MXGP-promotor. Gezien de huidige ontwikkelingen in Europa omtrent die vaccins kunnen we, als het voornemen van Infront serieus te nemen is, het seizoen 2021 dus wel afschrijven.

Waar blijft plan B?

Ondergetekende sprak eind vorig jaar met Infront over de plannen voor 2021. Er zouden een B- en een C-kalender zijn. De B-kalender zou lijken op die van afgelopen seizoen met Triple GP’s zonder publiek en de C-kalender zou, volgens de promotor het meest waarschijnlijke scenario, een hybridevorm zijn van de A- en B-variant.

Waarom Infront nu geen serieus back-up plan presenteert om het seizoen in gang te brengen en de belasting op de rijders behapbaar te maken, is een raadsel. Het is een realistisch scenario dat er dit seizoen te weinig organisatoren opstaan om een dergelijke kalender op te stellen, zodat er zonder publiek en daardoor een gebrek aan inkomsten gereden kan worden. Ook zou men een nieuw seizoen met bijna alleen maar Italiaanse wedstrijden willen voorkomen en daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen.

Infront leert niet van de fouten

Het lijkt er nu op dat Infront niet geleerd heeft van de gemaakte fouten in het afgelopen seizoen en een B-variant of C-variant van de kalender net zo lang uitstelt tot het weer veroordeeld is tot 'Triple GP's' om nog iets van het seizoen te maken. Daar lijken de rijders en teams dan weer de dupe van te worden, want dit zou betekenen dat er wederom een bijzonder gecomprimeerde kalender tot stand komt. Hoe ironisch ook: het in stand houden van een kalenderdroom zorgt er op deze manier voor dat precies hetzelfde scenario zich afspeelt als afgelopen seizoen.