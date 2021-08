Hoeveel Hypercars zien we de komende jaren op Le Mans?

Vanaf dit jaar rijden er Hypercars in de topklasse van het FIA World Endurance Championship en in de 24 uur van Le Mans. Over twee jaar stapt ook het Amerikaanse IMSA-kampioenschap over op deze klasse en dan wordt er een grote toestroom aan deelnemers verwacht in beide kampioenschappen. Er zijn al veel namen bevestigd en er gaan nog veel meer namen rond in het geruchtencircuit. In dit artikel maken we een overzicht van (mogelijke) deelnemers in het WEC en in IMSA. We kijken aan beide kanten naar de volledige kampioenschappen, omdat het lastig in te schatten is welke teams voor een specifieke race als Le Mans of Daytona de oversteek naar de andere kant van de plas maken.

Hypercars in het WEC

Dit jaar beginnen Toyota, Glickenhaus en Alpine aan het Hypercar-avontuur. Laatstgenoemde doet dat nu een jaar met oud materiaal, maar de andere twee merken rijden met gloednieuwe wagens die nog jaren meekunnen. Vanaf volgend jaar mengt Peugeot zich in de strijd, en in 2023 volgen Audi en Porsche. Daarmee staan er over twee jaar dus alle Le Mans winnende merken sinds 2004 aan de start. Ook het legendarische Ferrari zal meestrijden in 2023.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Foto: Rainier Ehrhardt

Verder gaan er nog een hoop geruchten de rondte. Het team van ByKolles zou nog bezig zijn met een wagen, vanuit die kant is het de laatste tijd echter vrij stil. Alpine doet dit jaar dus nog mee met oud LMP1-materiaal, maar men houdt er serieus rekening mee dat de Fransen over twee jaar met nieuw materiaal zullen meevechten. Tot slot lijkt ook Lamborghini in te stappen, dat zal echter pas in 2024 zijn.

WEC Hypercar-deelnemers:

Toyota

Glickenhaus

Peugeot

Audi

Porsche

Ferrari

? ByKolles

? Alpine

? Lamborghini

Hypercars in het IMSA

Audi en Porsche hebben bekendgemaakt zowel in het WEC als in de IMSA te gaan uitkomen. Voor IMSA specifiek zijn er ook al inschrijvingen bekend. Dat zijn de merken van BMW en Acura (Honda).

Het is eigenlijk al min of meer zeker dat ook Cadillac mee gaat doen, want momenteel rijden ze ook al jaren mee in de huidige DPi-klasse in de IMSA. De bekendmaking blijven de Amerikanen echter alleen maar uitstellen. Wel wisten ze afgelopen week aan Motorsport.com te melden dat als ze voor een deelname gaan, ze zeker geïnteresseerd zijn in Le Mans. Voor de rest is het lastig om in te schatten welke merken uit het WEC er verder mee gaat doen, maar vier merken lijken er dus zeker wel meteen te komen in het hele IMSA-kampioenschap van 2023.

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Scott Dixon, Kevin Magnussen Foto: Art Fleischmann

IMSA Hypercar-deelnemers:

Audi

Porsche

BMW

Acura

? Cadillac

Overige Hypercar-geruchten:

Er worden nog veel meer namen genoemd. McLaren en Ford zijn namen die regelmatig vallen. Ook Bentley komt vaak voorbij. Voorlopig is het niet aan de orde, maar met Bentley er later eventueel bij zou de Volkswagen Group maar liefst vier merken aan de start hebben staan. Uit Azië komen ook de namen van Hyundai en Nissan naar boven, maar er is meer. Sportscar 365 wist afgelopen week te melden dat het Indiase Tata en het Chinese Geely ook geïnteresseerd zijn. Het zijn misschien niet namen die iedereen meteen kent, maar ze vertegenwoordigen grote merken. Zo valt Jaguar onder Tata. Het is een team met grote sporthistorie, al is het de vraag of ze instappen aangezien het merk over een aantal jaar volledig elektrisch wil zijn. Geely is het moederbedrijf van bijvoorbeeld Lotus. Deze geruchten zijn allemaal nog behoorlijk abstract, maar dat er grote interesse is in de nieuwe Hypercar-klasse is een understatement.