Kubica wil tijdens Le Mans-debuut afrekenen met pechduivel

Robert Kubica klimt op het Circuit de la Sarthe achter het stuur van een van de twee ORECA’s van het Belgische Team WRT. Robin Frijns maakt in de auto met startnummer 31 zijn Le Mans-debuut. In de zusterauto met startnummer 41 zitten met Kubica en Yifei Yi eveneens twee debutanten achter het stuur. Louis Deletraz – de enige rijder die wel al eerder heeft deelgenomen aan de Franse klassieker – maakt de line-up van de #41 auto compleet.

Samen met zijn teamgenoten heeft Kubica eerder dit seizoen in de European Le Mans Series al de races in Barcelona en Spielberg op zijn naam geschreven. In 24-uursraces heeft de Pool tot dusver echter weinig geluk gekend. In 2017 kwam een deelname aan de 24 uur van Dubai door technische problemen tot een vroegtijdig einde. Begin dit jaar stond de reserverijder van het F1-team van Alfa Romeo in Daytona aan de start van zijn tweede 24-uursrace. De ORECA van High Class Racing viel echter uit door malheur met de versnellingsbak, nog voordat Kubica er ook maar een meter mee had kunnen rijden in de race.

Dit weekend onderneemt Kubica dus een nieuwe poging om een 24-uursrace tot een goed einde te brengen. Vanwege zijn pech in het verleden zet de 36-jarige Pool laag in en hoopt hij vooral het einde van de race te halen: “Le Mans is de grootste endurance-race op een van de meest historische circuits”, vertelt Kubica. “Ik ben echt blij om hier te zijn en deel te mogen nemen aan deze race, die absoluut vol nieuwe ervaringen en uitdagingen zal zitten.”

“We moeten de race respecteren en het maken van fouten zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Lastige situaties zullen zich zeker voor gaan doen, maar het zal belangrijk zijn om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren en weg te blijven van situaties die ons in de problemen kunnen brengen, op en naast de baan. Het zal stressvol worden en veel energie en moeite kosten, maar ik ben ontzettend blij dat ik er ben. Ik hoop voor het eerst een 24-uursrace te kunnen finishen. Ik heb er pas twee gedaan, zonder de finish te zien, dus ik hoop dat het deze keer anders gaat zijn.”

WRT-baas Vosse ziet droom in vervulling gaan

Niet alleen voor Kubica wordt het dit weekend zijn debuut op Le Mans, ook voor het team van WRT wordt het de eerste deelname aan de race. Het Belgische team is vooral bekend als Audi-klantenteam in de GT’s, maar dit jaar heeft het met twee LMP2-bolides dus ook de stap gezet in het WEC en ELMS. Het duurde niet lang voordat WRT ook in die kampioenschappen successen behaalde. Naast de twee overwinningen in de ELMS, hebben Robin Frijns, Ferdinand Habsburg en Charles Milesi dit seizoen namelijk ook al een podiumfinish gescoord in het WEC, tijdens de laatste race in Monza.

“Het lange wachten is eindelijk ten einde”, blikt WRT-baas Vincent Vosse vooruit op het Le Mans-debuut van zijn team. “Le Mans is altijd al een droom geweest voor Team WRT. Sinds de oprichting van het team hebben we daar nooit een geheim van gemaakt. Le Mans betekent voor elke autosportfan een heleboel, vooral als je een liefhebber bent van het langeafstandsracen. In mijn tijd als coureur was dit al een geweldige ervaring. Ik ben ontzettend blij dat ik er nu in een andere hoedanigheid kan terugkeren.”

“Geen enkele race dwingt meer respect af dan Le Mans. We zien onze deelname dit jaar vooral als een ontdekkingstocht, al racen we altijd met ambitie. We weten dat we een hoop onverwachte dingen op ons pad zullen krijgen, ondanks de goede voorbereiding, de zeer gekwalificeerde experts in ons team en de geweldige rijdersbezetting. We zullen zien hoe het gaat, maar alleen al het feit dat we hier zijn betekent ontzettend veel.”

Tot dusver kent Team WRT een prima Le Mans-debuut. De #41 ORECA van Kubica bemachtigde dankzij Deletraz een plekje in de hyperpole-kwalificatie, waarin de tweede startplek in de LMP2-klasse werd veiliggesteld. De zusterbolide van Frijns zal de race als elfde in zijn klasse mogen starten.