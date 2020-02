ACO maakt 62 deelnemers 24 uur van Le Mans 2020 bekend

Zes wagens in LMP1, 24 in LMP2, 11 in GTE Pro en 20 in GTE Am: Dat is de balans voor de editie 2020 van de 24 uur van Le Mans. Het lage aantal inschrijvingen in LMP1 is deels te verklaren door het ontbreken van het Russische SMP Racing, dat na vorig seizoen de stekker uit het programma trok. Zo blijven enkel twee wagens van Toyota, twee van Ginetta en twee van het afscheidnemende Rebellion over op de deelnemerslijst. De grootste verrassing komt echter van de ACO zelf. Het had de mogelijkheid om zeven auto's op de startgrid te kunnen zetten, maar het besloot om de LMP1-wagen van ByKolles op de reservelijst te parkeren.

Bekijk de deelnemerslijst: Overzicht: Alle deelnemers aan de 24 uur van Le Mans 2020

Het team van Colin Kolles staat op de tweede plaats en moet dus afwachten of er nog twee teams forfait geven. Ook de tweede DragonSpeed LMP2-wagen met Felix Rosenqvist en de tweede High Class Racing LMP2 van Jan Magnussen staan op de reservelijst en zijn er in principe niet bij.

In LMP2 is het Nederlandse Racing Team Nederland er natuurlijk wel bij als vaste deelnemer aan het FIA World Endurance Championship. Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries staan voor het eerst aan de start met hun nieuwe Oreca-chassis gerund het Franse TDS Racing. In LMP2 vinden we ook Job van Uitert, die eerder dit seizoen al bij Racing Team Nederland reed. Van Uitert staat aan de start met de Britse United Autosports, een goede kanshebber op een topresultaat. Ho-Pin Tung staat zoals steeds aan de start met de Oreca van Jackie Chan DC Racing.

In GTE Pro vinden we Nicky Catsburg terug bij Corvette en Laurens Vanthoor bij Porsche. Daar is er een derde Ferrari voor het Amerikaanse Risi met Fransmannen Sébastien Bourdais en Olivier Pla, die vorig jaar nog deelnamen met de Ford GT. Maxime Martin neemt als fabrieksrijder deel met Aston Martin. In GTE Am vinden we Jeroen Bleekemolen terug met zijn vaste kompanen Ben Keating en Felipe Fraga. Zijn nemen aan het volledige seizoen deel met de Porsche van het Duitse Team Project 1 en zijn op eerherstel uit nadat ze vorig jaar de zege verloren door enkele bestraffingen.