Toyota-coureurs enthousiast over hyperpole voor 24 uur Le Mans

Voorheen bestond de kwalificatie voor de Franse autosportklassieker uit drie sessies van twee uur. Nu wordt hij opgedeeld in twee delen. Op woensdagavond rijden alle auto’s een sessie van 45 minuten om zich te kwalificeren, waarna de snelste zes per klasse een dag later in dertig minuten strijden om de pole-position in de nieuwe Hyperpole. Hierin mag elke auto één run maken.

Voor coureurs in de snelle LMP1-wagens is dit de uitgelezen kans op een snelle tijd, aangezien ze veel minder last zullen hebben van langzame deelnemers in andere klassen. “Het is een gaaf idee, het is fantastisch om over dat circuit te rijden zonder verkeer,” zegt Kamui Kobayashi, die zelf in 2017 het ronderecord brak met een 3.14. “Je krijgt nooit een vrije ronde op Le Mans, zelfs in mijn recordronde had ik twee wagens aan verkeer.”

Ook teamgenoot Kazuki Nakajima is blij met het besluit. “Het is mooi want tot nu toe ging het behoorlijk veel om geluk in de kwalificatie. Ik heb er veel gereden en voor mijn gevoel heb ik maar één echt vrije ronde gehad. Het is een goed idee en het wordt een mooie uitdaging als we niet meer aan verkeer hoeven te denken.” Kobayashi vult nog aan dat de GTE’s en de prototypes misschien ook wel uit elkaar kunnen worden gehouden. “Misschien wel eerst de GTE’s en dan wij, wij hebben toch geen dertig minuten nodig voor één ronde.”

Ondanks de inkorting van de kwalificaties, zal er zeker niet minder gereden worden in de aanloop naar de 24 uur. Beide kwalificaties worden voorafgegaan door veel vrije trainingsuren. En zelfs na de Hyperpole is er nog gelegenheid voor de nodige trainingsrondjes. Het schema voor de woensdag en donderdag ziet er als volgt uit:

Woensdag

15:30u – 20:00u: Vrije training

22:00u – 23:00u: Vrije training

23:15u – 00:00u: Kwalificatie

Donderdag

17:00u – 19:00u: Vrije training

21:00u – 21:30u: Hyperpole

22:00u – 00:00u: Vrije training