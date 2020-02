Ford v Ferrari op Le Mans ’66 – wat er echt gebeurde

Zoals je in een echte Hollywood-productie zou verwachten volgden de verhaallijnen elkaar in rap tempo op en stonden ze zo nu en dan in contract met de realiteit. Welke delen van de film zijn realistisch en welke niet?

Gooide Ken Miles tijdens een race in Californië daadwerkelijk een steeksleutel naar Shelby? Hebben de twee ooit echt met gebalde vuisten tegenover elkaar gestaan? Hoe verloor Miles in Le Mans een voorsprong van meerdere ronden – was het sabotage van het management van Ford, dat wilde dat de andere rijders zouden winnen? Wat gebeurde er echt aan de finish? En hoe zag de podiumceremonie er daadwerkelijk uit?

Op basis van interviews en ooggetuigen, waaronder Ken Miles’ zoon Peter, vertellen we het echte verhaal van de race met beelden uit het rijke Le Mans-archief van Motorsport.tv en foto’s van Motorsport Images. Het stuk is op geheel eigen wijze ingesproken door Negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen.

Ontdek in het archief op Motorsport.tv een schat aan beeldmateriaal van de meest beroemde endurance-race ter wereld, de 24 uur van Le Mans.