Spoorboekje voor het raceweekend van 8-9 februari

Busch Clash at Daytona

Nu de 24 uur van Daytona erop zit komt er op hetzelfde circuit een ander groot evenement aan. Zondag 16 februari is het tijd voor de NASCAR Daytona 500, maar eerst staat dit weekend de Clash op het programma, de eerste race van het seizoen. De wedstrijd in Florida telt weliswaar niet mee voor het kampioenschap, maar staat wel bekend als groot spektakel. Zondagavond gaan de lichten voor het eerst dit jaar op groen.

Om op te letten:

De wedstrijd is opgedeeld in twee segmenten. Het eerste bestaat uit 25 ronden, het tweede en laatste uit 50 ronden. Achttien coureurs zullen er aan de start staan. Op verschillende manieren konden rijders zich plaatsen voor dit evenement. Als eerste doen alle winnaars van de “Busch Pole-awards” uit 2019 mee. De naam zegt het al, het zijn awards voor de coureurs die in een raceweekend de pole veroverden. Onder andere Jimmie Johnson en Kyle Busch vallen in deze categorie. Daarnaast nemen alle overige play-off-coureurs uit 2019 deel. Ook voormalig winnaars van de Daytona 500 en voormalig pole-bezitters bij die grote race staan aan de start, mits ze vorig jaar een heel seizoen meegereden hebben. Denk hierbij aan Ryan Newman en Martin Truex Jr.

Tot slot komen daar nog voormalig winnaars van de Clash bij. Zo zou het veld op twintig man komen, maar twee coureurs hebben afgezegd. Daniel Hemric maakt een terugkeer naar de Xfinity Series, Daniel Suarez heeft met zijn team er bewust voor gekozen niet deel te nemen aan de race.

Na de Clash is het nog maar één week wachten op de Daytona 500.

De NASCAR Busch Clash start aanstaande zondag om 21.00 onze tijd en is te bekijken op Ziggo Sport Racing.