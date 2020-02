Motorsportwereld geschokt door dood basketballegende Kobe Bryant

De voormalig Los Angeles Laker was een van de negen inzittenden van het toestel dat nabij Calabasas, Californië crashte. Aan boord van het toestel was ook zijn 13-jarige dochter Gianna. Geen van de inzittenden overleefde het incident. Bryant genoot wereldwijde bekendheid vanwege zijn prestaties op het basketbalveld, maar ook daarbuiten was de Amerikaan een geliefd figuur.

Ook vanuit de motorsportwereld komen tal van geschokte reacties op het overlijden van Bryant: