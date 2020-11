Van Kalmthout topt IndyCar-test Barber, debuut Felix da Costa

In een snelle test gingen maar liefst 15 wagens onder het polerecord van Sébastien Bourdais uit 2016. Rinus van Kalmthout ging onder de naam Rinus VeeKay naar een tijd van 1.05.614 in zijn Dallara-Chevrolet van Ed Carpenter Racing, wat een tiende sneller was dan Andretti-rijder Herta.

Arrow McLaren SP-man Patricio O’Ward was derde op drie tienden, gevolgd door de Andretti van Alexander Rossi en de Meyer Shank-auto van Jack Harvey.

Alex Palou kwam voor het eerst in actie met zijn nieuwe team Chip Ganassi Racing, het topteam waarbij hij Felix Rosenqvist vervangt. Palou was elfde, nipt trager dan zijn teamgenoot Marcus Ericsson. Rosenqvist was bij zijn nieuwe team Arrow McLaren SP vijftiende.

Antonio Felix da Costa kreeg een eerste kennismaking met de IndyCar. De regerend Formule E-kampioen probeerde de wagen van Rahal Letterman Lanigan uit en leek zich meteen thuis te voelen in de Dallara-Honda. De 29-jarige Portugees legde 75 ronden af en zette de 12de tijd neer. Supercar-kampioen Scott McLaughlin, die debuteerde bij Team Penske in de seizoensfinale van St Petersburg, was een halve seconde verwijderd van de tijd van de snelste Penske van Josef Newgarden.

NASCAR-ster Jimmie Johnson was ook van de partij bij Ganassi. Hij legde maar liefst 100 ronden af en was 2,7 seconde verwijderd van de snelste tijd. De zevenvoudig NASCAR-kampioen heeft dus nog wat huiswerk voor zijn debuut in 2021, wanneer hij alle niet-ovals zal betwisten. De laatste officiële IndyCar-test van dit jaar volgt volgende dinsdag op het circuit van Laguna Sena.

Uitslag IndyCar-test Barber

Post Nr Coureur Team Motor Tijd Verschil Ronden 1 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevy 1:05.6148 -.—- 65 2 88 Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda 1:05.7384 0.1236 74 3 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevy 1:05.9059 0.2911 66 4 27 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 1:06.0179 0.4031 56 5 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 1:06.0993 0.4845 45 6 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevy 1:06.1341 0.5193 62 7 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 1:06.1901 0.5753 54 8 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 1:06.2568 0.6420 86 9 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 1:06.2579 0.6431 61 10 14 Sébastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevy 1:06.3578 0.7430 61 11 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 1:06.3646 0.7498 74 12 15 Antonio Felix da Costa Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 1:06.3754 0.7606 75 13 2 Josef Newgarden Team Penske Chevy 1:06.4103 0.7955 59 14 26 James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 1:06.4412 0.8264 64 15 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevy 1:06.5011 0.8863 53 16 12 Will Power Team Penske Chevy 1:06.6195 1.0047 62 17 22 Simon Pagenaud Team Penske Chevy 1:06.6347 1.0199 61 18 4 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevy 1:06.6471 1.0323 70 19 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevy 1:06.9409 1.3261 73 20 98 Marco Andretti Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian Honda 1:07.0890 1.4742 64 21 48 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Honda 1:08.3984 2.7836 100

